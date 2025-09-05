La película más aplaudida de los Oscar llegó a HBO Max: un estreno esperado para todos los fanáticos

Llegó a HBO Max una de las películas más premiadas por la crítica en los últimos años. Dirigida por Sean Baker, "Anora" cuenta una historia real inspirada en una joven trabajadora sexual. En los Oscar se llevó 5 premios, incluidos Mejor Película y Mejor Actriz.
Además, recibió 6 nominaciones por parte de la academia, de las cuales ganó 5: Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Dirección, Mejor Guion Original y Mejor Edición. La película está protagonizada por Mikey Madison, actriz conocida por su participación en Scream.
De qué trata Anora, el esperado estreno de HBO Max
Anora Mikheeva (Ani) es una joven trabajadora sexual proveniente de Rusia que reside en Brooklyn, específicamente en Brighton Beach. Todo parece cambiar cuando conoce a Iván Zakharov (Vanya), quien resulta ser el hijo de un poderoso oligarca ruso.
Después de algunos encuentros, se enamoran intensamente y deciden, de forma un poco impulsiva, casarse en Las Vegas. Pero su felicidad se verá interrumpida cuando los padres de Vanya se oponen fuertemente al matrimonio y viajan a los Estados Unidos con la intención de anularlo.
HBO Max: elenco de Anora
- Mikey Madison (Ani)
- Yura Borisov (Igor)
- Mark Eydelshteyn (Vanya)
- Luna Sofía Miranda (Lulu)
- Ella Rubin (Vella)
- Darya Ekamasova (Galina)
