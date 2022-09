Glenn Close presidirá el jurado del Festival de San Sebastián

El jurado otorga la Concha de Oro a la Mejor Película y la Concha de Plata al Mejor Director, Mejor Actuación Protagónica, Mejor Actuación de Reparto, así como premios del jurado a la Fotografía y Guión. Los Premios Oficiales se anunciarán y entregarán en la Gala de Clausura del festival el 24 de septiembre.

Close estuvo por última vez en el festival español con The Wife, que cerró la Sección Oficial en 2017. La película le valió a Close su octava nominación al Premio de la Academia.

Como se anunció previamente, el cineasta español Alberto Rodríguez abrirá el festival con su última película Prison 77 (Modelo 77) , que se proyecta fuera de competencia.

Otros títulos que se proyectarán en el festival incluyen la muy esperada última película de Sebastián Lelio, The Wonder, basada en la novela de Emma Donoghue, protagonizada por Florence Pugh junto a un elenco que incluye a Ciarán Hinds, Tom Burke, Toby Jones, Elaine Cassidy y Niamh Algar. El cineasta surcoreano Hong Sang-soo estrenará su última propuesta Top / Walk Up en competencia. La película sigue las interacciones de un cineasta de mediana edad. Esta será la segunda participación del cineasta surcoreano en la Selección Oficial.

El ganador del premio Nobel y del premio Booker, Kazuo Ishiguro, también traerá su película Living al festival después de sus funciones en el jurado de Venecia. La película es una adaptación en inglés del clásico Ikiru de 1952 de Akira Kurosawa. Bill Nighy protagoniza y Oliver Hermanus dirige. Ishiguro escribió el guión.