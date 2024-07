Fiks: "Chejov es nostálgico, su mundo es atractivo y seductor"

Lisandro Fiks: “La gaviota” no deja de ser una tragedia, sin embargo, Chejov anuncia que es una comedia. Intento tomar distancia emocional de los personajes respecto a estos dos años que suceden entre el tercero y cuarto acto, igual que en La gaviota, y ver como en el intento de cambiar el destino, no lo logran. El ver las cosas con un poco más de perspectiva es lo que colabora a la comedia pero la circunstancia de cada uno no deja de ser una tragedia. Visto en conjunto, no son felices, toman decisiones equivocadas, como es el mundo chejoviano. Pero no dejan de ser queribles y entendibles. Entonces que a un personaje le guste algo pero que en realidad la vida le transcurra de una manera, y se siga lamentando a lo largo del tiempo, llega un punto en el que causa gracia, porque no tomó las medidas necesarias para poder modificar su presente.