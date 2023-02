Fito Páez: "La derecha y la izquierda son fracasos rotundos"

#SegundaDosis - Entrevista a Fito Páez en Mega

"Después de la pandemia tuve la suerte de viajar por muchas ciudades del mundo y vi un mundo arratonado. Vi que la gente está en la calle de una manera salvaje, consumiendo de una manera salvaje... la gente que puede. Y que cualquier posibilidad en la cual se barajara una teoría conspiranoica equis en la cual se diga 'esto se preparó para tal cosa...' y... puede ser, muchachos", disparó Páez.

"En el imperio del fake news y del imperio, también, que es la contracara de las redes de la distribución de información triple equis, si queres, en todos los aspectos encontras información muy subida de tono. Entonces decís: 'Acá sí, acá hay un movimiento, caballeros"', concluyó.

Además, consideró que detrás de esto "hay una decisión". "Esto no se hace por una generación espontánea de 'vamos a talar el Amazonas' o 'No ponemos la ley de Humedales'. No es que se genera solo eso. Ahí hay gente que toma decisiones y se dice 'esto no se va a hacer' o 'Monsanto va a ser una obligación en todos los países para que gran parte de la gente que trabaja cosechando tenga que usar esta semilla con ese agrotóxico'. Son decisiones que a uno se les escapan de las manos y donde la política no es que ha quedado desprestigiada en sí misma...", dijo.

Al mismo tiempo, consideró que la política "como entidad de ser, la búsqueda del bien común, que es el significado etimológico de lo que es la política en sí mismo, ha quedado degradada, también, por los medios de comunicación. Aquí y allá, en todos lados porque la Argentina no es una isla. Es lo mismo que sucede en los Estados Unidos, igual".

Y a la hora de hablar de la reaparición de movimientos políticos de carácter neonazis, consideró que "todo se ve un poco cada vez más radicalizado, al igual que en todo el mundo (...) hay una tendencia fuerte, una alianza en Europa entre los neonazis suecos, españoles y alemanes... no 'gentes de derechas', entendes? Nazis".

En esa línea, no dudó en afirmar que "podemos decir con certeza que la derecha fracasó y que la izquierda fracasó". Pero Páez no se quedó allí sino que fue por más: "Son fracasos rotundos y por eso no sé por dónde van a salir. Lo único que sí sabes es que la gente que tiene guita no se trata de una peleita... de un ismo... o del feminismo y el contrafeminismo... acá se trata de ricos contra pobres y de represores contra oprimidos. Todas las otras luchas están metidas ahí adentro".

El show en Vélez y la reversión de El amor después del amor

Respecto a lo que será la nueva versión del icónico disco y el por qué de los cambios, el músico rosarino se preguntó: "¿Por qué algo es sagrado y no puede ser vejado por la propia persona que lo armó? Lo voy a hacer de vuelta y lo voy a hacer como me gusta a mí ahora, que es totalmente diferente a cómo lo escucharon todos los demás".

"(Hay) un placer personal en donde yo utilizo un material específicamente musical y hago con eso lo que quiero, literalmente. ¿Y esto por qué? Porque quiero ponerlo en otro lugar, porque sí. Hay algo de capricho, por supuesto, porque sin capricho no hay nada acá pero hay una tarea: este hombre tiene sesenta años, no tiene más treinta. Es otro flaco. Y también es una prueba de que con la misma melodía y el mismo texto podés hacer dos cosas antagónicas", explicó el músico.

Sobre sus show en Vélez del 1 y 2 de abril, dijo: "Los shows van a ser como los que vimos el año pasado pero con sorpresitas porque para todo hay cosas específicas. El Movistar y la gira del año pasado fue una cosa, el Vélez va a ser otra muy muy específica. Sin manijearla mucho, sin que sea algo obvio -al contrario- vamos a hacer algunas cosas insólitas".

Al hablar de la actualidad de la música urbana y los nuevos artistas señaló: "Soy un chico muy juguetón, me aburro cuando no encuentro las melodías no se de Mozart o del tango, por que son divertidas, lo que veo es un mundo joven por momentos extremadamente conservador".

"No es como se dice ahora donde cierta parte del progresismo también pone en duda una mirada critica o una observación te diría hasta de tío simpático [...] en la música hay 3 elementos decía Charly, el ritmo, la armonía y la melodía, les faltan dos, por no contar el texto".

En noviembre, el cantante celebró el anteúltimo de los ochos shows, con entradas agotadas, programados en el estadio Movistar Arena con motivo de los 30 años de su aclamado álbum.