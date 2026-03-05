Lucrecia Martel, sobre su nuevo documental: "Hay una parte de Argentina que solo la conocemos en desesperación"

Tras 14 años de investigación, vuelve a los cines con un documental que se centra en el caso del asesinato de Javier Chocobar, dirigente de la comunidad Chuschagasta. Ámbito dialogó con la directora.

La espera siempre fue protagonista en el cine de Lucrecia Martel . Esta vez, no es distinto. Luego de 14 años de investigación , la directora salteña vuelve a la pantalla grande con “Nuestra Tierra” , un documental que se centra en el caso del asesinato de Javier Chocobar, dirigente de la comunidad Chuschagasta. La espera de un juicio. Un pueblo que aguarda mientras cuida y defiende sus tierras. El público también espera. O esperaba: tras ser ovacionada en diferentes festivales internacionales y de ganar el premio a Mejor Película en Londres, la obra de Martel llegó a las salas del país .

El 12 de octubre de 2009, un funcionario público asesinó a Javier Chocobar, líder de la comunidad indígena de Chuschagasta del pueblo diaguita de Tucumán. Un video que registró el hecho se convirtió en la pieza clave del caso. Martel lo encontró mientras buscaba material para su película “Zama” (2017) sin saber que se volvería en el disparador de su próximo film.

“Nuestra Tierra” explora este hecho, pero también se detiene en los Chuschagasta. A través de archivo fotográfico, testimonios y una exploración en primera persona, Martel le da voz a la resistencia de una comunidad que quiere ser despojada de sus tierras. “Son personas a las que siempre conocemos llorando porque mataron a alguien, porque le rompieron su casa. Y es terrible que una parte de nuestra Argentina solo la conozcamos en desesperación”, dijo Martel en una conferencia en la que Ámbito participó.

Un video pixelado protagonizado por Sergio “el Turco” Amin , Luis Humberto “El Niño” Gómez y José Valdivieso . Tres funcionarios que confrontan a integrantes de una comunidad. El ruido ensordecedor de los tiros. El asesinato de Javier Chocobar no se ve en imágenes, pero sí se escucha. La escena se repite una y otra vez en el juicio que tuvo lugar en 2018. “ Lo quería filmar porque era un juicio histórico y era necesario para que vinieran otras generaciones, filmen y usen ese material y quizás se lleguen a otras conclusiones”, explicó la directora.

Los acusados no solo se conectan con la comunidad por el asesinato de Chocobar, sino que también por otro motivo. Amin es un productor agrícola y empresario que buscaba desarrollar una explotación minera en sus tierras y, junto a los otros expolicías, intentaban desalojarlos. Chocobar fue víctima de una bala en una lucha de intereses.

A través de tomas en dron, Martel retrata el conflicto principal: las tierras. “Si bien el conflicto humano no se ve desde esa altura, lo que se ve es la belleza de lo que está en juego. Hay una cosa que como argentinos vamos a tener que reflexionar, pero es la intolerancia a que un pobre sea beneficiario de la belleza. Y el dron nos permitía contar eso”, sostuvo la directora.

Un pueblo para conocer no solo desde el sufrimiento

Aunque el motor principal es la pérdida de una vida, la directora se preocupa también por reflejar otras capas de los Chuschagasta. Los relatos en primera persona dialogan con fotos que los mismos integrantes le entregaron a la película. Imágenes que capturan fiestas tradicionales, miembros de la familia, odiseas por la ciudad y exploración en la propia tierra. “Los bailes, por ejemplo, emanaba un amor y una ternura que contrastaba mucho con el video de la muerte”, explicó la actriz y directora María Alché, quien fue coguionista del documental.

Nuestra Tierra (1) A través de archivo fotográfico, la directora se preocupó también por reflejar otras capas de los Chuschagasta.

“Cada vez que una persona de una comunidad indígena o de aspecto indígena enuncia algo sobre su vida, crece un mar de sospecha. Sobre todo por esa mala educación que tenemos los argentinos de creer que los indios se terminaron en el siglo XIX con Roca. Entonces, las fotos facilitaban esto. No tenés que estar dudando de la palabra del otro. Ahí lo ves, está el paisaje, están las personas, está la fiesta”, agregó la directora.

Aun así, la tensión por la propiedad de la tierra está latente en todo momento. Y no solo la padece la comunidad Chuschagasta. Por ejemplo, un caso similar fue el de Rafael Nahuel. En 2017, el joven fue asesinado de un disparo durante un desalojo ordenado sobre el territorio que la comunidad Lafken Winkul Mapu. “Como país tenemos que ver este problema de la tierra como uno continuo del que alguna vez le tenemos que encontrar la solución”, remarcó la Martel.

Javier Chocobar El 12 de octubre de 2009, un funcionario público asesinó a Javier Chocobar.

“Nuestra Tierra” no son solamente 14 años de investigación, sino también un símbolo de lucha de una comunidad que como tantas tiene que demostrar constantemente su identidad. “El hecho de que ahora salga a la luz es que permita que otras personas se reflejen y abra conversaciones, memorias, preguntas, es el objetivo de hacer cine, que eso se extienda más allá de la sala y de la pantalla”, dijo Alché.

Lucrecia Martel regresa al cine en tiempos de incertidumbre

Además de caracterizarse por la espera, Martel siempre apuesta por historias que no apelan a la indiferencia, pero su nueva obra llega en un momento donde el cine argentino sufre esto mismo. “Es muy peligroso en qué se transforma un país sin cultura propia. Es peligroso porque lo que se desarma es lo que también nos hace entender a nosotros como una comunidad, como un país”, afirmó la directora.

Lucrecia Martel (1) Lucrecia Martel junto a los familiares de Javier Chocobar en la premiere de "Nuestra Tierra" en Tucumán.

“Nuestra Tierra” aterriza en un contexto donde la industria nacional tuvo que pedir que se retiraran dos artículos de la reforma laboral que afectan directamente al Fondo de Fomento. Hasta el 1 de enero de 2028, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) será un ente autárquico, después dependerá de partidas del Estado. El regreso de la directora argentina también refleja el propósito del séptimo arte: darles voz a otros.

“Extraño tanto ver los actores, casi que me arrepiento de muchas maldades que dije sobre la televisión. Extraño a los actores y a las actrices, extraño ver la Ciudad de Buenos Aires, partes de nuestro país. Extraño mucho ver esas representaciones y es peligroso no tenerlas. No es solamente un caprichito de nosotros, hacemos cine para vernos, conversar, hablar de nuestras cosas”, concluyó Martel.

Ficha Técnica

"Nuestra Tierra" (2025). Género: Documental. Dirección: Lucrecia Martel. Guion: Lucrecia Martel, María Alché. Productores: Benjamín Domenech, Santiago Gallelli, Matías Roveda, Joslyn Barnes, Javier Leoz, Julio Chavezmontes. Duración: 122 minutos.