Fito Páez suma un tercer show en Buenos Aires: cómo y dónde conseguir las entradas

Lo qué será su regreso al Movistar Arena promete ser una celebración de la música, la poesía y la conexión irrepetible con el público argentino.

Páez vuelve a presentarse en el Movistar Arena.

Fito Páez vuelve a presentarse en Buenos Aires durante tres noches los días 19, 20 de marzo y 10 de abril (nueva fecha) en el Movistar Arena, el artista rosarino busca cautivar nuevamente a su público con una propuesta única.

Este nuevo tour marca el inicio de una etapa completamente nueva en la vida artística de Fito: un espectáculo concebido desde cero, con versiones inéditas de sus grandes canciones y una selección de temas pensada con precisión artesanal.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Fito Páez en el Movistar Arena Las entradas estarán disponibles a partir de el martes 13 de enero a las 13HS a través de movistararena.com.ar.

FP_A2_1.1 Luego de un año consagratorio con “Páez Tecknicolor” —la gira que recorrió España, Perú, Colombia y que cerrará en noviembre con presentaciones en Estados Unidos—, el artista se embarca ahora en un proyecto distinto, diseñado como una experiencia única, donde cada arreglo, cada sonido y cada detalle escénico fueron elegidos con la minuciosidad de quien conoce profundamente su propio universo.

Sale el Sol Tour 2026 es, al mismo tiempo, un viaje por las canciones más emblemáticas de su repertorio y una nueva lectura de ellas.

Fito las revisita, las reinterpreta y las resignifica, ofreciendo un concierto que late con la energía de su presente y la emoción de toda una vida dedicada a la música. En esta nueva propuesta también se integran piezas de “Novela”, su más reciente álbum conceptual y cinematográfico, celebrado por la crítica y el público como una de sus obras más ambiciosas. El regreso al escenario porteño promete ser una celebración de la música, la poesía y la conexión irrepetible con el público argentino. SALE EL SOL TOUR 2026: 19 de marzo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina ¡AGOTADO!

20 de marzo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina ¡AGOTADO!

10 de abril - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina ¡NUEVA FECHA!

15 de abril - Estadio Ruca Che - Neuquén, Argentina

17 de abril - Arena Maipú - Mendoza, Argentina