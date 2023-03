Florence Pugh y Andrew Garfield protagonizaran una película juntos

Después de ser tendencia en las redes durante la noche del domingo cuando presentaron una categoría juntos en los Premios Oscar , los nominados al Premio de la Academia Florence Pugh y Andrew Garfield ahora encontraron su propio proyecto, ya que según informa el portal Deadline los dos están en negociaciones para protagonizar We Live In Time , película producida por StudioCanal. John Crowley está a bordo para dirigir con Nick Payne escribiendo el guión.

La película se agregaría a la agenda ya muy ocupada de Pugh, que viene de un 2022 que incluyó una gran cantidad de películas, incluida The Wonder de Netflix . Se la podrá ver a continuación en The Good Person y también tiene a Oppenheimer de Christopher Nolan próxima a estrenarse, así como a Dune Part Two , que se estrena en octubre. A continuación, en su programa de rodaje, también está la producción de Marvel Studios Thunderbolts retomando su papel de Yelena Belova.

Garfield viene de su actuación aclamada por la crítica en la serie limitada de FX Under the Banner of Heaven, que le valió una nominación al Emmy y al SAG. Antes de eso, obtuvo una nominación al Oscar por su interpretación de Jonathan Larson en Tick…Tick…Boom! También repitió recientemente su papel de Peter Parker en Spider-Man: No Way Home.