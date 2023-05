Foo Fighters lanzó un nuevo single de 10 minutos de duración







Se trata del último sencillo antes del lanzamiento del onceavo disco de la banda "But Here We Are".

Foo Fighters lanzó "The Teacher", el último sencillo de su próximo disco "But Here We Are". La pista de 10 minutos de duración es la canción más larga que la banda haya grabado jamás.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La canción comienza con una larga introducción de guitarra con Dave Grohl cantando, para dar paso a la clásica explosión del grupo. La letra hace mención al fallecimiento del baterista Taylor Hawkins y la madre de Grohl, Virginia.

Dirigido por el artista multimedia Tony Oursler, el video que acompaña al sencillo es un cortometraje que presenta imágenes emotivas y videos caseros de la banda.

El director llamó la atención de Foo Fighters a través de su trabajo con David Bowie, específicamente su video para el hito de Bowie en enero de 2013, "Where Are We Now?".

Foo Fighters - The Teacher "The Teacher" sigue los sencillos lanzados anteriormente por la banda "Rescued", "Under You" y "Show Me How". El disco "But Here We Are" se lanzará el 2 de junio a través de Roswell Records/Columbia Records. La vuelta de Foo Fighters a los escenarios Foo Fighters realizó dos conciertos de regreso la semana pasada, el primero en New Hampshire el 24 de mayo y el segundo en Boston Calling el 26 de mayo. Durante su presentación en Boston Calling, la banda se unió al escenario con el difunto hijo del baterista Taylor Hawkins, Shane, para interpretar "I'll Stick Around". Shane tocó previamente "My Hero" con la banda en el concierto tributo a Hawkins en el estadio de Wembley en septiembre pasado. En los conciertos, la banda presentó al recién anunciado baterista Josh Freese, quien asumió el papel tras el fallecimiento de Hawkins el año pasado .

Temas Disco

Música

Rock