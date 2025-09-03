La serie "Betty la Fea: la historia continúa" fue renovada para una tercera temporada en Prime Video







La querida serie colombiana continúa su éxito global mientras la segunda temporada se posiciona en el puesto 1 entre los títulos colombianos durante su primera semana en 2025.

La serie fue un éxito en su regreso.

Prime Video anunció hoy la renovación de la aclamada serie Betty la Fea: La Historia Continúa para una tercera temporada, tras el éxito de su segunda entrega, que se convirtió en el título colombiano número uno en Prime Video en Colombia durante su primera semana de estreno en 2025.

La próxima temporada contará con una emocionante incorporación: el regreso de Diego Cadavid, quien retomará su icónico papel de Román, personaje de la novela original, añadiendo una capa extra de nostalgia y emoción para los fans de toda la vida de esta querida franquicia.

Esta renovación confirma que la serie, producida por Estudios RCN, sigue siendo un fenómeno a nivel mundial. Continúa cautivando a audiencias de todas las generaciones con sus historias de empoderamiento, crecimiento personal y las siempre complicadas dinámicas en Ecomoda, mientras se alinea con el compromiso de Prime Video de ofrecer tramas originales y emocionantes que conectan con los espectadores de todo el mundo.

De qué trata la segunda temporada de Betty la Fea: La Historia Continúa Esta nueva temporada retoma exactamente donde terminó la anterior, con Betty enfrentando decisiones que sacuden su presente y redefinen la historia de su familia. Mientras intenta reconstruir su relación con su hija Mila y lidiar con la creciente distancia emocional entre ella y Armando, nuevos secretos salen a la luz, incluída la inesperada noticia del embarazo de alguien cercano a ella, lo que pondrá a prueba la estabilidad de todo aquello que creía tener bajo control.

Con el regreso estelar de Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, junto a gran parte del elenco original, la segunda temporada esta disponible en Prime Video.