"The Paper": la serie spin-off de "The Office" fue renovada para una segunda temporada

La serie esta protagonizada por Domhnall Gleeson y Sabrina Impacciatore. También cuenta con el regreso de Oscar Nuñez retomando su antiguo papel en "The Office".

La serie fue renovada antes de su estreno.

Un día antes de su estreno el 4 de septiembre en la plataforma estadounidense Peacock, The Paper ya recibió una renovación anticipada para una segunda temporada. Esta noticia llega en un momento en que la serie ambientada en el universo de The Office, ha despertado una gran expectación inicial, lo que ha generado un importante voto de confianza dentro de la cadena NBCUniversal.

La renovación anticipada fue anunciada el miércoles por la mañana por las estrellas de la serie, Domhnall Gleeson y Sabrina Impacciatore, durante la promoción del estreno de The Paper en el programa Today de NBC.

De qué trata The Paper The Paper no es una serie completamente nueva, ya que conserva parte del ADN de The Office, incluyendo la misma premisa documental, el creador de The Office, Greg Daniels, como cocreador, productor ejecutivo y coshowrunner, y Oscar Nuñez, quien retoma su papel de la serie de NBC. Además, entre los directores de The Paper se encuentran Daniels, el director del piloto de The Office, Ken Kwapis, y el guionista, productor y director (y actor) Paul Liebersten.

En The Paper, el equipo documental que inmortalizó la sucursal Scranton de Dunder Mifflin en la serie ganadora del premio Emmy, The Office, encuentra un nuevo tema cuando descubren un periódico histórico del Medio Oeste y al editor tratando de revivirlo.

Los 10 episodios de la primera temporada de la serie se estrenarán mañana, 4 de septiembre. Su elenco también incluye a Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young y Tim Key.

Ricky Gervais, Stephen Merchant, Howard Klein, Ben Silverman y Banijay Americas (anteriormente Reveille) también son productores ejecutivos. Universal Television, una división de Universal Studio Group, es el estudio.

