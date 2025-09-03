"IT: Bienvenidos a Derry": HBO Max confirmó la fecha de estreno de la serie precuela de "IT"

La serie fue desarrollada por los cineastas de IT, Andy Muschietti y Barbara Muschietti, junto con Jason Fuchs.

La esperada serie llega en octubre a la plataforma de streaming.

HBO Max confirmó la fecha de estreno de IT: Bienvenido a Derry . La serie es una precuela de las exitosas películas de IT que adaptaron la obra maestra de terror de Stephen King sobre un pequeño pueblo de Maine que está maldito por la presencia de un payaso asesino que cambia de forma y que regresa para asesinar a una gran cantidad de niños cada 27 años. La serie llega a HBO Max el 26 de octubre.

El tráiler presenta un nuevo elenco de personajes jóvenes que viven en Derry en la década de 1960.

La serie fue desarrollada por los cineastas de IT, Andy Muschietti y Barbara Muschietti , junto con Jason Fuchs , quien es coproductor ejecutivo junto con Brad Caleb Kane. Andy Muschietti dirigió cuatro de los nueve episodios de la temporada.

Bill Skarsgård regresa para interpretar a Pennywise, el Payaso Bailarín, un villano que los fans de King coincidieron en que el actor encarnó a la perfección, tras rechazar inicialmente la oportunidad de continuar con el personaje. En una entrevista a principios de este año, Skarsgård aseguró que la versión televisiva es "extrema".

“Sentí que ya no quería más”, explicó Skarsgård. “Además, como estaba rodando [ Nosferatu ], pensé: 'Bueno, este es el punto final para mis papeles de monstruos. Pero son Barbara y Andy, y los adoro... y lo disfruté más de lo que esperaba. Pudimos explorar diferentes facetas del viejo Pennywise. Hay cosas geniales que no habíamos visto'”.

El resto del reparto incluye a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe y Rudy Mancuso.

IT: Bienvenidos a Derry llegará a HBO Max el 26 octubre 2025.