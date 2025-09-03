Solo cinco capítulos: la serie coreana de Netflix basada en hechos reales que no podés dejar de ver







Con una fuerte crítica a la industria cinematográfica, esta producción es de lo más resonante en Netflix Argentina.

Es algo común ver cómo el cine coreano gana lugar en plataformas de streaming como Netflix y sus películas y series son cada vez más vistas por occidente. Si bien su especialidad suele ser el terror y los dramas románticos, en esta ocasión está dando que hablar una ficción basada en hechos reales.

Hablamos de "Aema", una producción contextualizada en los años '80. Está basada en una historia sufrida por la actriz que protagonizaba la película "Madame Aema", quien se negó a hacer escenas desnuda y fue desplazada del rodaje por el director. De esta manera, hace una fuerte crítica a esta situación y a aquel contexto en general.

Aema La nueva serie coreana basada en un hecho icónico ya está disponible en Netflix.

De qué trata Aema, el drama coreano furor en Netflix La trama se centra en el conflicto desatado por la actriz estelar He-raan se niega a actuar desnuda en la película erótica Madame Aema y esto hace que pierda su papel. En su lugar ingresa Joo-ae, una joven actriz dispuesta a hacer cualquier cosa por triunfar en el ámbito. Si bien al principio son rivales, después se unen para luchar contra los abusos de la industria.

Está contextualizada en 1980, por lo que existían algunos estándares aún más conservadores que hoy en día y se pretende mostrar cómo esta situación viene a romper con esas costumbres. Además, se puntualiza acerca de los cambios culturales que se vivieron en aquella época, que fue bastante progresiva. De todas maneras, no deja de ser una aguda e irónica crítica a aquellas nociones.

Netflix: tráiler de Aema Embed - AEMA | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 22 Agosto/25 - NETFLIX Netflix: elenco de Aema Lee Ha-nee (Jung Hee-ran)

Bang Hyo-rin (Shin Joo-ae)

Cho Hyun-chul (Kwak In-oo)

Jin Seon-kyu (Koo Joong-ho)

Temas Netflix

Series