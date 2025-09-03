Gary Oldman vuelve a la carga en la quinta temporada de Slow Horses, que se estrena en Apple TV+ el 24 de septiembre.
"Slow Horses": el tráiler de la quinta temporada de la serie protagonizada por Gary Oldman ya esta disponible
La quinta temporada de "Slow Horses" es una adaptación de "London Rules", la siguiente novela de la galardonada serie "Slough House" de Mick Herron.
La quinta temporada de seis episodios sigue a Jackson Lamb (Oldman) y su equipo de espías inadaptados mientras investigan una serie de eventos extraños y complots terroristas que ocurren en Londres, y cómo todo podría estar conectado con la glamorosa nueva novia de Roddy Ho (Christopher Chung).
La quinta temporada de Slow Horses es una adaptación de "London Rules", la siguiente novela de la galardonada serie "Slough House" de Mick Herron. Se estrenará un episodio cada semana en la plataforma de streaming hasta el final de temporada, que se emitirá el 29 de octubre.
Además de Oldman y Chung, Slow Horses está protagonizada por Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Aimee-Ffion Edwards, Ruth Bradley, James Callis, Tom Brooke y Jonathan Pryce. Nick Mohammed, de "Ted Lasso", también se une como estrella invitada.
El éxito de Slow Horses
Slow Horses se ha convertido en un imán de los Emmy en los últimos años, acumulando nueve nominaciones para la temporada 3 (y una victoria) y cinco guiños en la temporada 4. La serie ya ha sido renovada para las temporadas 6 y 7.
El drama se estrenó en Apple TV+ en 2022, donde rápidamente se convirtió en un éxito de crítica. Las cuatro temporadas de Slow Horses cuentan con la calificación de "Certified Fresh" en Rotten Tomatoes, y dos temporadas (la segunda y la cuarta) obtuvieron un excepcional 100%. La tercera temporada, por su parte, recibió nueve nominaciones a los premios Primetime Emmy y ganó el premio a la Mejor Guion para una Serie Dramática.
