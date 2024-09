Freddie Prinze Jr. se une oficialmente a la nueva secuela de "Sé lo que hicieron el verano pasado"







Prince Jr. repetirá su papel de la película original de 1997 y su secuela de 1998.

Freddie Prinze Jr. se ha unido oficialmente a la secuela de I Know What You Did Last Summer (Sé lo que hicieron el verano pasado) de Sony, repitiendo el papel de Ray Bronson de la película original de 1997 y su secuela de 1998.

El personaje de Prinze Jr. era el interés amoroso de la chica final de la serie, Julie James, interpretada por Jennifer Love Hewitt. También fue uno de los sospechosos de la pista falsa en la película original de 1997. Esta sería la tercera vez que Prinze Jr. interpreta al personaje, ya que también apareció en la primera secuela de la franquicia, I Still Know What You Did Last Summer (Todavía sé lo que hicieron el verano pasado) de 1998. A partir de ahora, Hewitt todavía está en negociaciones para aparecer en la próxima secuela del legado.

Jennifer Kaytin Robinson está dirigiendo la secuela de la franquicia de películas de terror, escrita por Sam Lansky y Kaytin Robinson a partir de un borrador de Leah McKendrick. Neal Moritz es el productor.

Sony Pictures estrenará la película en los cines en julio de 2025.

De qué trata Sé lo que hicieron el verano pasado La película original sigue a cuatro jóvenes amigos (interpretados por Prinze Jr., Hewitt, Sarah Michelle Gellar y Ryan Phillippe) unidos por un trágico accidente y que se reencuentran cuando son acosados por un maníaco con un gancho en su pequeño pueblo costero. Sé lo que hicieron el verano pasado, basada libremente en la novela de Lois Duncan del mismo nombre, fue un éxito que llevó al desarrollo de la secuela Todavía sé lo que hicieron el verano pasado, que se estrenó en 1998. Una tercera entrega directa a vídeo de la franquicia titulada Siempre sabré lo que hiciste el último verano (2006) se considera una secuela independiente ya que la historia se apartó de las dos primeras entregas y no tuvo un elenco original que repitiera sus papeles. En 2021, Prime Video estrenó la serie de televisión I Know What You Did Last Summer de Sara Goodman basada en la novela de Duncan producida por Amazon Studios y Sony Pictures Television. La serie, que duró una temporada, estuvo protagonizada por Madison Iseman, Bill Heck y Brianne Tju, entre otros.

