Esmeralda Mitre habló sobre una posible candidatura por el Frente de Todos

https://twitter.com/Radio10/status/1598651400988381186 #MañanaSylvestre | “Creo que esta en mi ADN el poder participar. Me ofrecieron poder participar de la lista de la Ciudad o de Nación por el @FrenteDeTodos", @EsmeraldaMitre a @Gatosylvestre https://t.co/ir13n1z8sN pic.twitter.com/RJt4pXBFy4 — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) December 2, 2022

Mitre podría formar parte de la lista del Frente de Todos para diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Otra opción es que lidere la boleta para la Legislatura Porteña. Para ambas posibilidades resta saber el resultado de las negociaciones que lleva adelante con Igualar, pero también tendrá que aguardar que se defina cómo se ordenarán las candidaturas.

También expresó que su interés se acrecentó luego de su participación dentro de Juntos por el Cambio: “Vi todo lo que sucedía ahí adentro y no me gustó. Tuve una oferta de nuevo y preferí no aceptar por el comportamiento que tenían como personas”.

https://twitter.com/Radio10/status/1598651660267843584 #MañanaSylvestre | “Vi todo lo que sucedía dentro de Juntos por el Cambio y no me gustaba para nada", @EsmeraldaMitre a @Gatosylvestre https://t.co/ir13n1zGil pic.twitter.com/LdIOESuCdq — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) December 2, 2022

Por otra parte, habló de su trabajo en La Nación y contó que sus familiares le cedieron los derechos de las acciones: “Tengo la calidad de administradora de la causa judicial, solamente importa mi firma”.

“Lo mío es un caso de Estado, la gente tiene el derecho de saber de quién es un diario”, aseguró Mitre.