Fue la misión de rescate más audaz de la historia y ahora es la película más vista de Netflix + Seguir en









Está basada en uno de los sucesos más importantes ocurrido en Perú, retrata una gesta heroica de sus autoridades.

Uno de los rescates más impresionantes de la historia llegó a Netflix. Imagen: Netflix

Netflix volvió a sorprender a sus usuarios con una incorporación que no pasa desapercibida. En su catálogo ya se puede encontrar una película basada en uno de los operativos de rescate más impactantes de la historia, un hecho real que mantuvo en vilo a todo un país durante meses.

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Las producciones inspiradas en eventos reales siguen ganando terreno en la plataforma, y esta no es la excepción. Con una historia cargada de tensión, estrategia y heroísmo, el film logró conquistar primero a las salas de cine y ahora busca repetir ese éxito en el streaming. Se trata de Chavín de Huántar: el rescate del siglo, una película que reconstruye una de las operaciones militares más exitosas de todos los tiempos y que ya se posiciona como una de las más vistas en Netflix.

Chavín de Huántar el rescate del siglo Una gesta heroica relatada desde adentro, en Netflix. Imagen: Netflix De qué trata Chavín de Huántar: el rescate del siglo La película está basada en hechos reales y revive uno de los episodios más dramáticos de la historia reciente de Perú. Todo comienza en diciembre de 1996, cuando un grupo armado toma como rehenes a decenas de personas en la residencia del embajador de Japón en Lima. Durante 126 días, el país entero siguió de cerca la situación, marcada por la incertidumbre y el temor por la vida de los secuestrados. Mientras tanto, las fuerzas especiales comenzaron a planificar una operación de rescate que requería precisión absoluta.

La historia alcanza su punto máximo con la ejecución de la llamada Operación Chavín de Huántar, un operativo militar que logró rescatar a 72 rehenes y que con el tiempo fue considerado como uno de los más exitosos del mundo. Además de la acción, la película profundiza en el costado humano de los protagonistas, mostrando sus miedos, decisiones y sacrificios en una misión que podía cambiarlo todo.

Netflix: tráiler de Chavín de Huántar: el rescate del siglo Embed - Chavín de Huántar, el Rescate del Siglo - Tráiler Oficial Netflix: elenco de Chavín de Huántar: el rescate del siglo Rodrigo Sánchez Patiño (Juan Valer)

Connie Chaparro (Marina)

Miguel Iza (Néstor Cerpa Cartolini)

Sergio Galliani (José Williams)

André Silva (Raúl Jiménez)

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