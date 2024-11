Funeral de Liam Payne: miembros de One Direction, Simon Cowell y más despidieron al músico

Los ex compañeros de banda y amigos de Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Niall Horan, pudieron verse en fotos que se difundieron en redes sociales.

Harry Styles en el funeral de su ex compañero.

Hoy se está llevando a cabo el funeral de Liam Payne y sus compañeros de banda One Direction , Simon Cowell y más figuras reconocidas se hicieron presente para despedirlo tras su trágica muerte .

image.png Louis Tomlinson en el funeral de Liam Payne.

También estuvieron presentes Cowell, que era el manager de la banda de Payne a través de su programa de ITV The X Factor y era muy cercano a él, y el ex presentador del Late Late Show, James Corden. Se pudo ver a otras caras conocidas junto a la novia de Payne, Kate Cassidy. Tras la muerte de Payne, Cowell suspendió las audiciones de Britain's Got Talent.