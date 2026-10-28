Pitbull llega por primera vez en la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas para el show + Agregar ámbito en









El artista detrás de algunos de los hits más grandes de las últimas décadas llega por primera vez a Buenos Aires y se presentará el 13 de febrero en el Movistar Arena.

“Mr. Worldwide” llega por primera vez a nuestro país.

Pitbull, el dueño de una máquina inagotable de éxitos se prepara para desembarcar en Argentina el próximo 13 de febrero de 2027 con un show, producido por DF Entertainment, en el Movistar Arena.

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Con un repertorio que atraviesa generaciones y una energía inconfundible sobre el escenario, el cantante y productor se prepara para encender la pista y transformar el arena en una fiesta absoluta.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Pitbull en Argentina Las entradas estarán disponibles únicamente a través de Movistar Arena, con una preventa exclusiva para clientes Banco Macro Visa el lunes 2 de noviembre a las 10:00 hs, en hasta 9 cuotas sin interés. El martes 3 de noviembre a las 10:00 hs se activa la venta general con hasta 6 cuotas sin interés.

Nacido en Miami y de raíces cubanas, Armando Christian Pérez comenzó su camino en la escena del hip-hop antes de convertirse en una de las figuras fundamentales de la expansión internacional de la música latina. En 2004 lanzó su álbum debut, M.I.A.M.I., que incluía “Culo”, uno de sus primeros grandes éxitos. Poco después llegarían “The Anthem” y “I Know You Want Me (Calle Ocho)”, el hit que en 2009 lo catapultó a la fama internacional y marcó el comienzo de una nueva etapa en su carrera.

En 2011, “Give Me Everything”, junto a Ne-Yo, Afrojack y Nayer, alcanzó el número uno del Billboard Hot 100, dando inicio a una sucesión de éxitos como “International Love”, “Feel This Moment”, junto a Christina Aguilera, y “Timber”, con Kesha. Canciones que dominaron los rankings, conquistaron las pistas de baile y ayudaron a llevar los sonidos latinos a una audiencia global.

Con el paso de los años, Pitbull siguió sumando hits como “Fireball” y “Time of Our Lives”, además de colaboraciones con artistas como Jennifer Lopez, Enrique Iglesias y J Balvin. Hoy, sus canciones siguen sonando en fiestas, plataformas digitales y redes sociales, mientras sus shows reúnen a distintas generaciones alrededor de un repertorio que se convirtió en sinónimo de celebración. La gira, anunciada con Lil Jon como invitado especial, lo encuentra celebrando más de dos décadas de trayectoria. El 13 de febrero, Buenos Aires se convertirá en el centro de esta celebración. Después de más de una década y media de espera, el público argentino tendrá una nueva oportunidad de cantar, bailar y reencontrarse con los hits que marcaron distintas épocas.

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