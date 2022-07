Game of Thrones: George R. R. Martin habló sobre como será el final en sus libros

"He estado trabajando en mi jardín de invierno. Las cosas están creciendo... y cambiando, como pasa con los jardineros como yo. Las cosas giran, las cosas cambian, me vienen nuevas ideas (gracias, musa), las viejas ideas son intrabajables, escribo, reescribo, reestructuro, rompo todo y reescribo de nuevo, voy por puertas que llevan a ningún sitio y puertas que dan lugar a maravillas." Escribió Martin en su blog.

Si en algo se puede justificar Martin es en que su Canción de hielo y fuego es mucho más amplia que lo que fue Game of Thrones, esto en cuanto a personajes, escenarios y tramas.

"No todos los personajes que sobrevivieron hasta el final de 'Game of Thrones' sobrevivirán hasta el final de 'Canción de hielo y fuego', y no todos los que murieron en 'Game of Thrones' morirán en 'Canción de hielo y fuego'. Algunos sí, claro. Quizá la mayoría. Pero definitivamente no todos. Por supuesto, puedo cambiar de opinión la semana que viene, con el próximo capítulo que escriba. Eso es jardinería. ¿Y el final? Tendréis que esperar a que llegue ahí. Algunas cosas serán iguales. Muchas otras no." Concluyó al respecto.