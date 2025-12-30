Romina Gaetani denunció a su expareja por violencia de genero tras ser hospitalizada

De acuerdo al parte policial que se conoció, la actriz se encontraba "muy nerviosa" y aseguró que su expareja era "violento por celos".

Ayer por la noche se conoció la noticia de que Romina Gaetani habría sido víctima de un episodio de presunta violencia de género de parte de su expareja Luis Cavanagh que derivó en su internación en un sanatorio de Pilar y en la intervención policial y judicial.

La información fue dada a conocer por LAM (América TV), donde se leyeron al aire detalles del parte policial que documenta el hecho.

Según contó Ángel de Brito , Gaetani debió ser asistida en un centro de salud luego de llegar con marcas visibles y signos de golpes, situación que activó el protocolo correspondiente. “La atendieron en la guardia, primero, y después la derivaron a otro sector y aparentemente tendría que ver con un caso de violencia de género”, explicó De Brito al aire, mientras daba lectura al parte policial.

De acuerdo al parte policial que reveló de Brito, la actriz se encontraba "muy nerviosa" y aseguró que su expareja era "violento por celos".

De acuerdo a la información oficial, el episodio se habría producido durante la noche, cuando el personal de seguridad del barrio privado alertó a la policía tras detectar una situación violenta dentro de una de las viviendas. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a la actriz “muy nerviosa” y con evidentes signos de haber sido agredida.

Siempre según el relato que Gaetani brindó ante las autoridades, su entonces pareja habría reaccionado de manera violenta motivado por celos, lo que derivó en el pedido urgente de asistencia médica. Una ambulancia del SAME se hizo presente en el country y trasladó a la actriz al hospital de Pilar para una evaluación más exhaustiva.

En el centro médico, los profesionales constataron lesiones en los brazos y en la cadera. A partir de ese momento tomó intervención la UFI de Género, que recibió la denuncia formal y dispuso las medidas de protección necesarias para resguardar a la víctima.

Mientras Gaetani era atendida, la policía procedió a identificar y trasladar a Cavanagh a la comisaría correspondiente, donde se le tomó declaración en el marco de la investigación.

La causa quedó ahora bajo la órbita de la fiscalía especializada en violencia de género, que evaluará las próximas acciones judiciales y las medidas de resguardo a implementar.

Quién es Luis Cavanagh, expareja de Romina Gaetani

El vínculo entre Romina Gaetani y Luis Cavanagh nació en el verano de 2024, en el marco de la temporada teatral de Un plan perfecto en Villa Carlos Paz. Lo que comenzó como un romance vertiginoso se transformó rápidamente en una relación formal que la actriz no dudó en compartir con la prensa.

Para junio de ese año, Gaetani celebraba ocho meses de noviazgo y describía una dinámica de convivencia flexible: "Estamos mitad en la casa de uno y mitad en la del otro", señalaba entonces sobre la relación.

En octubre de este año, durante una entrevista con Implacables, Gaetani sorprendió al confirmar su soltería, aunque optó por el silencio respecto a las razones que motivaron la ruptura.

El acusado, cuya actividad empresarial se desconoce en detalle, siempre fue una figura enigmática que evitó el contacto con los medios y mantuvo una vida personal reservada. El contraste es marcado: de las declaraciones de Gaetani elogiando la solidez de su pareja, se pasó a una presentación judicial que hoy sitúa al empresario en el centro de un grave escándalo.