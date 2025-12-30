A un año de la muerte de Jorge Lanata: el recuerdo de Elba Marcovecchio, sus hijas y amigos

El hombre que había sobrevivido a un trasplante cruzado, a fallas renales y a una vida de excesos falleció el 30 de diciembre de 2024 a los 64 años.

Este 30 de diciembre se cumple el primer año de la muerte de Jorge Lanata , uno de los periodistas más influyente de la Argentina.

Lanata fue un periodista disruptivo y a lo largo de su carrera no pasó desapercibido. Fundó y desarmó medios gráficos, armó programas de radio de alto impacto, escribió libros de investigación y estuvo al frente de los principales programas de televisión periodísticos de los últimos años.

El hombre que había sobrevivido a un trasplante cruzado, a fallas renales y a una vida de excesos falleció el 30 de diciembre de 2024 a los 64 años , hoy sus seres queridos se vuelcan a sus redes sociales para recordarlo.

En una fecha cargada de emociones, su viuda, Elba Marcovecchio , eligió recordar al periodista con un mensaje íntimo y conmovedor.

Fue en sus historias de Instagram donde la abogada decidió evocar la memoria de Lanata. Junto a una foto del casamiento celebrado en abril de 2022, uno de los momentos más felices y recordados de la pareja, Marcovecchio escribió: “Un día nuestro mundo se detuvo. La presencia de la ausencia en lo cotidiano, los planes sin destinatario, los abrazos que eran tuyos”.

En el mismo mensaje, Elba sumó más reflexiones sobre el proceso de duelo: “Quise evadir el dolor del silencio con el bullicio e hiperactividad, pero las noches se hacían eternas hasta que te encontré en mis sueños”. El texto, sentido y personal, deja ver la dificultad de transitar la ausencia y la búsqueda de consuelo en los recuerdos y en el amor compartido. Para cerrar, la abogada eligió una frase en inglés que sintetiza su postura a un año de la partida física de su esposo: “Love, not fear. Te amo infinito”, escribió.

image

El mensaje de Barbara Lanata y el recuerdo de los amigos del periodista

Horas antes de que se cumpla el aniversario, una de las hijas del conductor hizo un posteo en sus redes con una referencia críptica al recuerdo de su padre.

Bárbara Lanata compartió una foto de uno de los personajes centrales de la serie Succession con una frase que se puede relacionar con la fecha que está atravesando: “Trata de recordar que día es hoy”.

image

El periodista Julio Ernesto Lopez recurrió a su cuenta de X para recordar a Lanata: "A un año de la partida de Lanata, quiero recordar a Jorge enseñando periodismo (a las puteadas). Porque lo que siento no lo puedo poner en palabras. Y sé que en este momento es muy necesario. Así no se olvidan. Así no temen a ser reemplazados. Ya que la IA solo reemplaza la mediocridad y lo redundante. Y de esta manera, Jorge se encargaba que no lo sean. -> Te extraño horrores loco."

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/julitolopez/status/2005980673375457438&partner=&hide_thread=false A un año de la partida de Lanata, quiero recordar a Jorge enseñando periodismo (a las puteadas).

Porque lo que siento no lo puedo poner en palabras.



Y sé que en este momento es muy necesario.

Así no se olvidan.

Así no temen a ser reemplazados.



Ya que la IA solo reemplaza la… pic.twitter.com/zEFKhmpiEE — Julio Ernesto Lopez (@julitolopez) December 30, 2025

Por su parte, el periodista Miguel Wiñazki eligió recordarlo con una frase: "'Cuándo dije imbéciles quise decir imbéciles'. Jorge Lanata eterno."