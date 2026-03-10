Una película perdida sobre la gira "Faith" de George Michael llegará a los cines junto a un nuevo álbum musical + Seguir en









Dirigida por sus colaboradores de siempre, Andy Morahan y David Austin, la nueva película incluye imágenes grabadas en el famoso Palacio Omnisports de París-Bercy durante la etapa europea del Faith Tour en 1988.

Llega una nueva película y disco de George Michael.

George Michael: The Faith Tour, una película restaurada y remasterizada basada en una película perdida hace mucho tiempo, se está preparando para un lanzamiento mundial en la pantalla grande a finales de este año.

George Michael Entertainment y Mercury Studios están detrás de este nuevo e inédito proyecto, que estará acompañado del lanzamiento de un álbum de 18 pistas con actuaciones nunca antes escuchadas del ícono del pop.

Dirigida por sus colaboradores de siempre, Andy Morahan y David Austin, la nueva película incluye imágenes grabadas en el famoso Palacio Omnisports de París-Bercy durante la etapa europea del Faith Tour en 1988. La película está compuesta por material recopilado a partir de una sesión con 14 cámaras, grabada en 35 mm durante dos noches, que muestra a la estrella del pop de 24 años en su máximo esplendor.

La distribución y las fechas de estreno de la película se mantienen en secreto por ahora, pero cuando se estrene en cines, el plan es que se estrene con un cortometraje original de la fotógrafa Mary McCartney, hija de Paul McCartney, que contextualice la importancia cultural de la gira. El corto incluye la voz en off de una entrevista inédita concedida por Michael, junto con imágenes inéditas captadas por el fotógrafo estadounidense Herb Ritts y material entre bastidores del vídeo musical de Faith.

Nuevo álbum de George Michael El álbum en vivo de 18 canciones, titulado The Faith Tour, es una producción de George Michael Entertainment y Sony Music Entertainment e incluirá grabaciones inéditas de Wham! y de sus catálogos en solitario. Se publica una década después del fallecimiento del cantante.

Mercury Studios, propiedad de Universal Music Group, ha producido películas musicales recientes, incluidas One to One: John & Yoko, American Symphony y Prince – Sign O' the Times. Andy Morahan es el prolífico director de videos musicales que colaboró con Michael en numerosas canciones. David Austin, colaborador y amigo del cantante desde hace mucho tiempo, ha administrado su patrimonio desde su fallecimiento y codirigió y coprodujo el documental de 2017 George Michael: Freedom. Escrito, arreglado, producido e interpretado casi en su totalidad por George Michael, su álbum Faith le valió al artista británico un Grammy al Álbum del Año y una racha récord de cuatro sencillos número uno en los Estados Unidos, incluidos Faith, Father Figure, One More Try y Monkey, convirtiendo a Michael en el único artista solista masculino británico en lograr cuatro sencillos número uno en los Estados Unidos de un solo álbum en el Billboard Hot 100. El álbum vendió más de 25 millones de copias en todo el mundo, encabezando las listas en diez países.

