Gira de Oasis: Paul McCartney, Billie Eilish, James Hetfield y más figuras estuvieron en el show de Los Ángeles

Vince Vaughn, Leonardo DiCaprio, Salma Hayek y Kristen Stewart fueron algunos de los artistas que no quisieron perderse el show.

La etapa norteamericana de la gira Oasis Live '25 llegó al Rose Bowl Stadium anoche para el primero de dos espectáculos con entradas agotadas, con una gran cantidad de celebridades presentes, incluidos Paul McCartney , Billie Eilish junto a su hermano Phineas, James Hetfield de Metallica , Vince Vaughn , Leonardo DiCaprio , Salma Hayek y Kristen Stewart .

En un video compartido en redes sociales se puede ver a McCartney en videos en las redes sociales grabando a Noel Gallagher interpretando la canción "Little By Little" , y muchos notaron que él era el único en su sección de las gradas que estuvo de pie todo el tiempo.

En otro video, los fanáticos se acercaron a él cuando salía del estadio y le preguntaron qué pensaba del concierto, a lo que respondió: "Fenomenal".

Billie Eilish estuvo junto a su familia viendo el show de Oasis en Los Ángeles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OasisMania/status/1964600105471975731?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1964600105471975731%7Ctwgr%5E84737bd60126407325932dc1a8d2380581f9294a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-35125088373220623027.ampproject.net%2F2508201830000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false Billie Eilish and her family at Oasis' show in Los Angeles



@mrtphotog pic.twitter.com/7XXk2ymv3d — Oasis Mania (@OasisMania) September 7, 2025

Cómo sigue la gira reunión de Oasis

Noel y Liam Gallagher vienen desarrollando la gira con total normalidad a pesar de las especulaciones de los fans que vislumbraban peleas entre ellos, como los viejos tiempos. Ayer dieron su último show en Pasadena, en el estadio Rose Bowl para cruzar hacia México donde se estarán presentando el 12 y 13 de septiembre, en el estadio GNP seguros.

Después de este periplo vuelven a Reino Unido para dos shows en el estadio Wembley, de ahí hacía Corea del Sur, Japón y Australia para ya emprender el camino que los trae hacia nuestro país dónde la banda integrada por los hermanos Gallagher se presentará el 15 y 16 de noviembre en el estadio de River Plate.