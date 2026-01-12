Golden Globes 2026: dónde ver las películas y series ganadoras de la noche

One Battle After Another, Hamnet, The Pitt y Adolescencia fueron algunas de las producciones destacadas que se llevaron los premios más codiciados.

Los Globos de Oro son considerados la antesala a los Oscar.

La temporada de premios oficialmente ya comenzó y ayer se celebraron los Golden Globes . La ceremonia tuvo lugar en el Beverly Hilton de Beverly Hills y reunió a las figuras más importantes del entretenimiento para reconocer a las producciones que marcaron el último año.

Considerados históricamente como la antesala de los Oscar , suelen funcionar como un termómetro clave para anticipar tendencias y favoritos. En esta 83° edición , la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood volvió a dividir sus premios entre cine y televisión , con una lista de ganadores que sorprendió a los fanáticos.

" One Battle After Another", de Paul Thomas Anderson, fue la gran protagonista de la noche al quedarse con varios galardones, mientras que " Hamnet" se consagró como la mejor película dramática.

En tema series, las estatuillas estuvieron repartidas entre "The Pitt", "Adolescence" y "The Studio" , tres títulos muy distintos entre sí, pero que lograron destacarse por su calidad narrativa y sus actuaciones.

Escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson, "One Battle After Another" fue la gran triunfadora de la noche. La trama sigue a Bob, un ex militante revolucionario que, después haber sido parte de un movimiento radical, se convirtió en un hombre solitario, marcado por la paranoia y los efectos de años de excesos.

Interpretado por Leonardo DiCaprio, nuestro protagonista vive al margen del mundo junto a su hija adolescente Willa, a quien intenta criar bajo sus propias reglas.

Sin embargo, su equilibrio se rompe cuando una figura del pasado reaparece para abrir viejas heridas: su antiguo enemigo, encarnado por Sean Penn.

A partir de ese momento, la desaparición de la adolescente empuja a Bob a salir de su escondite y enfrentarse, una vez más, a las consecuencias de sus actos y a un mundo que creía haber dejado atrás.

Con Benicio Del Toro, Regina Hall y Teyana Taylor completando el elenco, el título ya está disponible en HBO Max.

Hamnet

Mejor Película Drama

En Hamnet, Chloé Zhao reconstruye la historia que dio origen a una de las obras más célebres de la literatura. Basada en la novela de Maggie O’Farrell, la película se enfoca en Agnes, la esposa de William Shakespeare, y en el impacto devastador que tuvo la muerte de su hijo Hamnet en la vida familiar.

Ese duelo profundo y silencioso se transforma, con el tiempo, en materia creativa: el dolor por la pérdida del niño termina inspirando la escritura de Hamlet.

Con un elenco encabezado por Paul Mescal y Jessie Buckley, el título se perfila como uno de los grandes candidatos de cara a los Oscar y actualmente ya está disponible en MUBI y Apple TV.

The Secret Agent

Mejor Película de Habla No Inglesa

La producción brasileña sorprendió al imponerse en la categoría de película en lengua no inglesa. La trama sigue a un profesor universitario que deja São Paulo y se instala en Recife durante los días de Carnaval con la intención de reencontrarse con su hijo.

Pero, a medida que se adapta a su nuevo entorno, el protagonista empieza a notar que es perseguido, incluso por quienes parecen ser vecinos. La sensación de amenaza crece y deja en evidencia una red de vigilancia y corrupción que lo rodea y de la que no resulta fácil escapar.

La película ya está disponible en MUBI y llegará a los cines muy pronto.

Las guerreras K-pop

Mejor Película Animada - Mejor Canción Original (“Golden”)

Una de las sorpresas más celebradas fue "Las guerreras K-pop", una propuesta animada que mezcla acción, fantasía y música. La historia sigue a Huntr/x, un exitoso grupo femenino de K-pop que esconde una doble vida: además de dominar los escenarios, sus integrantes son cazadoras de demonios encargadas de proteger al mundo de amenazas sobrenaturales.

El título conquistó tanto al público joven como a la crítica y “Golden” se llevó el premio a Mejor Canción Original. Ya podés disfrutarlo en Netflix.

Dónde ver las series que ganaron un Golden Globe en 2026

The Pitt

Mejor Serie Dramática

"The Pitt" es un drama creado por R. Scott Gemmill, que sitúa toda su primera entrega de capítulos dentro de un único turno de 15 horas en la sala de emergencias del ficticio Pittsburgh Trauma Medical Hospital.

El eje es el Dr. Michael “Robby” Robinavitch, interpretado por Noah Wyle, que debe guiar a un grupo de residentes y estudiantes en medio del caos constante de un hospital saturado y con recursos limitados.

HBO Max apostó fuerte por este título, que ya fue renovado para una tercera temporada, y se consolidó como uno de los más sólidos de la temporada.

Adolescencia

Mejor Miniserie o Serie Antológica

La historia comienza con el arresto de Jamie Miller, un chico de 13 años acusado del asesinato de una compañera de escuela, pero rápidamente deja en claro que el foco no está puesto en descubrir qué pasó, sino en entender por qué.

Cada episodio está filmado en plano secuencia, una elección estética que refuerza la tensión constante y sumerge al espectador en un clima realista.

Con actuaciones destacadas y una dirección que recibió todos los elogios, "Adolescencia" fue una de las producciones más premiadas del año y se convirtió en un fenómeno de Netflix.

The Studio

Mejor Serie Musical o Comedia

En el terreno de la comedia, "The Studio" fue la gran ganadora. La serie, producida por Apple TV, ofrece una mirada satírica al detrás de escena de la industria del entretenimiento.

Creada por Seth Rogen, la trama sigue a Matt Remick, un ejecutivo al frente de un estudio en crisis que intenta mantenerlo a flote en un contexto de cambios y decisiones cada vez más absurdas.

Además, entre medio de los chistes, el titulo funciona como una crítica al ego, la creatividad y las presiones comerciales de todo lo que rodea al cine y la televisión.