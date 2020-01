Grabaciones

D.C.

Aunque cobró popularidad internacional por su canción “Cold Little Heart” que apareció en la serie con Nicole Kidman “Big Little lies”, Michel Kiwanuka es masivo en Inglaterra, donde su anterior álbum de 2016 “Love & Hate” fue el más vendido de ese año y está considerado entre lo mejor del soul británico moderno y el pop alternativo. En este tercer disco, el cantante enfatiza su herencia ugandesa ya al titularlo con su apellido, más el arte de la portada que tiene que ver con los toques étnicos que se escuchan en el excelente “You ain’t the problem”. A lo largo de una docena de canciones, este músico logra algo tan complejo como homenajear a sus ídolos del soul americano de los 60 y 70, particularmente Curtis Mayfeld, sin nunca dejar de sonar contemporáneo y personal. Por otro lado, este “Kiwanuka” tiene todo tipo de matices sonoros potenciados por la producción de Danger Mouse -el de Beck y Norah Jones- llegando a extremos casi experimentales como el alucinante “Hard to say goodbye” que juega con la electrónica y el art rock bien vintage. Esta pequeña obra maestra serviría por sí sola para justificar este álbum notable.

