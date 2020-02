Grabaciones

John Fogerty, un regreso luminoso

Entre 1968 y 1969 un joven del norte de California se juntó con su hermano y unos amigos y grabó temas como “Bad Moon Rising” y “Good Golly Miss Molly”, además de covers como “I Put A Spell On You”, de Scrramin Jawy Hawkins y el clásico rockabilly “Suzie Q”. Habia nacido Credence Clearwater Revival, y el rock pantanoso con joyas como “Born in the Bayou” tomó por asalto los charts estadounidenses. El fenómeno contagiaría a todo el planeta. El año pasado, Fogerty lanzó una gira para celebrar su medio siglo de carrera, y el momento culminante de este tour por los Estados Unidos y Europa -a la Argentina vino una vez hace más de un lustro en un memorable Luna Park- fue un concierto en Red Rocks que ahora podemos escuchar en este disco en vivo. Desde “Who’ll Stop The Rain” a “Proud Mary” están todos los temas famosos de Credence; apenas un par de la carrera solista de Fogerty y una versión de “I Heard It Through The Grapevine”, de Marvin Gaye, que dura casi los 10 minutos de la grabación del primer LP de la banda, que también se editó en un documental en DVD y Blu-ray.