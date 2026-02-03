Marixa Balli cargó contra Luis Caputo por decir que no compra ropa argentina: "Es ofensivo esto" + Seguir en









La panelista cruzó al ministro, quien esta semana afirmó que nunca compró ropa en la Argentina debido a que "era un robo", y le pidió que reduzca la carga impositiva sobre el sector.

Marixa Balli cruzó a Caputo por sus dichos: "No podés decir que nunca compraste ropa en Argentina".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La bailarina criticó al titular del Palacio de Hacienda por sus dichos y arremetió: "Sos ministro y trabajás en la política argentina, no podés decir que nunca compraste ropa en Argentina, porque aparte tenés la posibilidad de viajar. La gente que vive en Argentina y que no puede viajar y apenas puede pagar el boleto de colectivo... es ofensivo esto".

"Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo. Entonces, los que teníamos posibilidad de viajar comprábamos afuera", había afirmado el funcionario en diálogo con Radio Mitre.

Balli, quien hace unos días confirmó el cierre de su comercio del barrio porteño de Flores, continuó su ofensiva y le pidió al Gobierno que reduzca la carga impositiva del sector textil.

marixa-balli Marixa Balli tuvo que cerrar su comercio del barrio de Flores por la crisis de la Industria Textil. "Tenés que pagar cargas sociales, 35% de ganancias, ARBA y todo lo que hay que pagar. Los impuestos son muy caros. Bajen los impuestos y todo va a ser mucho más normal. Colaboren no solo con las grandes empresas que son millonarias, sino con las pymes. Este país se sostiene con los trabajadores", señaló en A la Barbarrosa (Telefe).

Los dichos de la panelista tienen una alta carga emocional, ya que tuvo que abandonar su local principal debido a la crisis del sector. “El 2025 fue el peor año. Cerré el local porque no va la gente, no te compra y eso te agota”, describió. Como parte de este panorama difícil, la artista contó que debió rescindir contratos y reducir su estructura. “Desde 2005 hasta ahora no me había pasado”, afirmó sobre la situación que afectó a Xurama, su marca de ropa y calzado. Actualmente, mantiene un local más pequeño sobre la Avenida Rivadavia, donde realiza una liquidación total. “Cerré todo y dejé un local chiquito porque voy a cambiar de rubro”, adelantó. Marixa Balli cuestionó a Javier Milei por ir al show de Fátima Florez En A la Barbarossa (Telefe), Balli fue muy dura con el presidente Javier Milei por su presencia en el show de Fátima Florez en Mar del Plata. “No deja de ser el presidente, un poco de respeto a la bandera. A mí me preocupa la Patagonia y tanto canto, te juro que me preocupa. Nos estamos incendiando”, lanzó. "La gente está perdiendo sus casas, yo no puedo creer. La verdad que no me entra en la cabeza. Reitero, soy apolítica, porque después empiezan a decir ‘esta, ¿de qué lado está?’. No estoy de ningún lado. Quiero ser feliz y quiero que la gente esté feliz. Eso es el resultado de un buen gobierno, ver a la gente feliz”, opinó.