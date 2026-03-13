El exlíder fue trasladado desde la cárcel de Papudinha, Brasilia. Un informe señaló que por su cuadro "las instalaciones médicas de la prisión no serían suficientes" por lo que se decidió su hospitalización.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue internado tras amanecer con vómitos y escalofríos, según la confirmación de su hijo Flavio este viernes. El político cumple una condena de 27 años en Brasilia y debido a su cuadro se evaluó que las instalaciones de la prisión "no serían suficientes" para tratarlo, por lo que se dispuso su traslado al hospital DF Star.

El exlíder de 70 años está detenido en el complejo penitenciario de Papudinha , en la periferia de Brasilia, donde cumple la pena por un intento de golpe de estado contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022.

"Acabo de recibir la noticia de que mi padre está camino del hospital una vez más", escribió el senador Flavio Bolsonaro y agregó que el exmandatario amaneció con "escalofríos y vomitó mucho". Bajo ese cuadro, fue trasladado , indicó O Globo.

El medio también agregó que sus familiares fueron informados acerca de que su saturación de oxígeno había disminuido y "se evaluó que las instalaciones médicas de la prisión de Papudinha no serían suficientes para tratarlo en ese estado", por lo que se decidió su traslado.

Bolsonaro enfrenta una serie de problemas de salud desde 2018 relacionados con el ataque con arma blanca que sufrió durante la campaña presidencial de ese año . Desde entonces, el expresidente fue hospitalizado varias veces y se sometió a procedimientos médicos para tratar las complicaciones derivadas de la herida abdominal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FlavioBolsonaro/status/2032408728096391321&partner=&hide_thread=false Acabo de receber a notícia de que meu pai @jairbolsonaro está a caminho do hospital, mais uma vez…



Informações preliminares de que acordou com calafrios e vomitou bastante.



Peço orações para que não seja nada grave. — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) March 13, 2026

La Fiscalía denegó una nueva solicitud de Jair Bolsonaro para tener prisión domiciliaria

Una medida de la Fiscalía de Brasil rechazó a fines de febrero una nueva petición de Bolsonaro, para flexibilizar su condena por conspirar para intentar un golpe de Estado en el 2022. El expresidente solicitó prisión domiciliaria argumentando padecimientos de salud y citando su última intervención médica, el pasado 6 de enero, cuando se golpeó la cabeza por una caída en su celda.

En su dictamen elevado a la Corte Suprema de Brasil, el procurador general de la República, Paulo Gonet, consideró que la unidad penitenciaria en donde transita su condena Bolsonaro cuenta con las condiciones para garantizarle una atención médica de calidad durante las 24 horas del día, además de un ala de emergencias.

A su vez, Gonet citó un informe médico de la Policía Federal brasileña, considerando que "fue categórico al concluir que las enfermedades (de Bolsonaro) no exigen asistencia a nivel hospitalario y que el actual local de detención le garantiza la viabilidad de un tratamiento". Sin embargo, el magistrado habilitó el acceso a profesionales para que le ofrezcan sesiones de fisioterapia y que cuente con una alimentación especial.