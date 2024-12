Gran Hermano: quién es Chiara, la hija de un exjugador de la Selección argentina y de Boca

image.png Chiara Mancuso hizo su debut en GH.

“A mí, por desgracia, me encantan los jugadores, aunque no duro mucho de novia porque soy muy fogosa y necesito cambiar rápido porque los hombres no me pueden seguir el ritmo sexual”, confesó Chiara entre risas. También reveló: “Hasta hace poco estuve saliendo con un jugador de Independiente y también estuve con algunos de la Selección”.