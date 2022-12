Gran Hermano: cómo será el repechaje y qué rol tendrán los participantes y el público

Este miércoles 21 de diciembre, en Gran Hermano no habrá una gala de nominación, ya que -de cara a Navidad- la producción decidió que por una semana no haya eliminados. Sin embargo, esto no impide el ingreso de más participantes, ya que luego de la incorporación de Ariel Ansaldo y Camila Lattanzio, el programa tendrá un repechaje en el que tres de los nueve eliminados volverán a la competencia.