Atlantic Records y Rockstar Games han lanzado oficialmente una edición deluxe sorpresa del muy anticipado Grand Theft Auto VI: The Album, expandiendo la banda sonora oficial a la evolución más inmersiva de la revolucionaria serie Grand Theft Auto hasta la fecha, Grand Theft Auto VI.
"Grand Theft Auto 6: The Album" tendrá una versión "Deluxe" con 23 canciones adicionales
La recién lanzada edición incluye canciones originales completamente nuevas con Travis Scott, Slayyyter, The Dare, 21 Savage, Anitta, Latto, Kodak Black, y más.
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Basándose en Grand Theft Auto VI: The Album, la recién lanzada edición deluxe debuta 23 canciones originales completamente nuevas con Travis Scott, Slayyyter, The Dare, 21 Savage, Anitta, Latto, Kodak Black, y más. Uniéndose a las 34 canciones iniciales de la banda sonora—que incluían a artistas como Playboi Carti, Lana Del Rey, Don Toliver, Dua Lipa, JENNIE, JHAYCO, Zara Larsson, Gunna, Burna Boy, Travis Scott, Fuerza Regida y Cardi B —estas canciones adicionales capturan la energía eléctrica del mundo de Vice City y Leonida de Grand Theft Auto VI. Vea la lista completa de canciones a continuación. Grand Theft Auto VI: The Album (Deluxe Edition) ya está disponible en todas las plataformas de streaming.
Para celebrar el lanzamiento histórico del juego, artistas seleccionados subieron al escenario para una celebración de lanzamiento única, Grand Theft Auto VI: The Festival, el sábado 21 de noviembre en Mana Wynwood en Miami. El elenco de estrellas del festival incluyó a artistas de la banda sonora como Travis Scott, Cardi B, CA7RIEL & Paco Amoroso, Metro Boomin, Rauw Alejandro, Justice, Kodak Black, Fcukers y The Dare.
Grand Theft Auto VI: The Album y la edición deluxe llegan junto a la próxima evolución de las revolucionarias estaciones de radio del juego, la banda sonora dinámica y los puntos de contacto musicales que anclan la serie.
Disponible en todas partes ahora, la banda sonora se lanza en múltiples formatos de vinilo y CD, incluyendo tres exclusivas de Atlantic Records: un vinilo de edición limitada lleno de líquido, un vinilo splatter y un set de CD jewel box, cada uno con nuevos diseños de arte y empaque exclusivos que reflejan el estilo icónico de Grand Theft Auto VI.
Lista oficial de canciones de Grand Theft Auto VI: The Album (Deluxe Edition)
- Burn This Shit Down - Travis Scott
- internet $tar - Slayyyter
- Interesting - The Dare
- Touch & Go - Anitta
- I Just Came To Pop It - Offset
- RCKSTRL!VING - HXG, tana & Quavo
- Cookin - 21 Savage
- Got Dat - Pooh Shiesty
- Don Da Da - Young Nudy
- CASHOUT - SoFaygo
- Cooties (Remix) - Real Dimez & Sexyy Red
- 50 Bands (feat. Flo Milli) - Latto
- Tèt Kale Bobis - Kodak Black & Michaël Brun
- FLA Flow (feat. 454) - Denzel Curry
- You Move Me - NEIL FRANCES
- Don't Play Around - CHRIS STASSY & KETTAMA
- NIGHTMARE - HEALTH
- Mutual Death Warrant - Power Trip
- Granforma - Overmono
- Windsor Drop - Overmono
- Eighty Eight Comet - Overmono
- Banshee - Overmono
- Welcome to Leonida - Overmono
Lista oficial de canciones de Grand Theft Auto VI: The Album
- Starting From Zero (feat. Michael McDonald) - Justice
- That's It (feat. Future & Metro Boomin) - Yung Lean
- AHH YEA - Playboi Carti
- RHYNO - Travis Scott
- Sexy Magic - CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.., Etienne de Crécy
- Flower In A Hurricane (feat. Tame Impala, SZA & King Gizzard & The Lizard Wizard) - Justice
- Go Easy - Dua Lipa
- Last Thing You Need - Morgan Wallen
- X - JHAYCO
- Suzuki - Fuerza Regida
- Macacoa 2000 - Rauw Alejandro
- Dance With Me (feat. elkan) - A Boogie Wit da Hoodie
- Bigger - Burna Boy
- COUNT UP - Gunna
- Let's Rock - Kodak Black & Don Toliver
- WAKIN UP FLEX - Young Thug
- IKYFL - Tee Grizzley
- TF? - Don Toliver
- Don’t Chart - Cardi B
- GMA - JT
- Power Trip - JENNIE
- Blood In Your Eyes - Tove Lo
- Fast Emotion - Zara Larsson
- Sweet Like Candy - Camila Cabello
- Only One - Fcukers
- Sandunguea - Arca
- TRDWFE - Rina Sawayama
- All Again - Rose Gray
- Crazy For You - Lana Del Rey
- Largate - Kali Uchis & Helado Negro
- NO ME BUSQUES - Omar Apollo
- Bright Lights, Big City - Keith Richards
- Stone Kold Krazy Luuv - Jesse Johnson & DM-FunK
- Overtown Lights - Stanley Clarke, Yussef Dayes & Robert Glasper
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