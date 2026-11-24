Las memorias reúnen anotaciones escritas entre 1992 y agosto de 2024, cuando Jorge Bergoglio todavía era obispo auxiliar de Buenos Aires y durante sus años al frente de la Iglesia. Incluye confesiones personales, reflexiones espirituales, experiencias místicas y pasajes en los que relató haber visto al demonio.

El papa Francisco le mostró sus escritos al cardenal Víctor Manuel Fernández durante un encuentro en la residencia de Santa Marta y le pidió que eligiera cuáles podían darse a conocer.

El papa Francisco había dejado escritos personales que estuvieron guardados durante años. Ahora, una parte de ese material fue reunida en un libro con la autorización de León XIV . La publicación fue posible gracias a un pedido que Jorge Bergoglio le había hecho al cardenal Víctor Manuel Fernández para que revisara esos documentos y eligiera cuáles podían hacerse públicos.

Fernández, actual prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y cercano al pontífice argentino, contó que encontró los escritos durante una reunión con Francisco en la residencia de Santa Marta , en el Vaticano . En ese encuentro, ambos hablaban sobre cómo debía actuar la Iglesia si el Papa perdía definitivamente la conciencia.

En medio de la conversación, Bergoglio le mostró unos papeles y una agenda que guardaba en su escritorio. Fernández advirtió que no era una agenda común, sino que contenía anotaciones personales del pontífice. Aunque no leyó los textos en ese momento, Francisco le dejó una indicación para el futuro.

“De esto verán ustedes” , le dijo. También le pidió que tuviera en cuenta “lo que sea para edificación” . A partir de esto, le indicó que debía elegir los escritos que pudieran transmitir una enseñanza o ayudar espiritualmente a otras personas.

Tras la muerte de Francisco, el 21 de abril de 2025, Fernández le contó a León XIV sobre el pedido que había recibido y le propuso publicar parte de sus escritos. El Papa aceptó la iniciativa y, dos días después, encontró la caja que contenía los documentos y se la entregó al cardenal para que comenzara a preparar el libro .

León XIV autorizó la publicación de los escritos de Francisco, que reúnen más de 30 años de reflexiones personales, experiencias espirituales y pensamientos hasta ahora desconocidos.

Al leer las anotaciones, el cardenal descubrió pensamientos y experiencias de Francisco que hasta entonces desconocía. Los textos mostraban una parte más personal del pontífice, con reflexiones sobre su fe, sus preocupaciones y los momentos difíciles que había atravesado.

Decidir qué publicar no fue sencillo. Fernández explicó que algunas páginas contenían cuestiones muy íntimas y que dudó sobre si debían darse a conocer. También encontró páginas con dibujos y símbolos que parecían jeroglíficos. El cardenal creyó que Francisco podía haberlos hecho para que ese contenido permaneciera en privado y decidió no incluirlos en el libro.

León XIV estuvo de acuerdo con la publicación y respaldó la selección realizada por Fernández. El cardenal también agregó explicaciones para que los lectores pudieran entender mejor algunas de las anotaciones.

El libro se titula "El diario personal del Papa Francisco" y reúne escritos de más de 30 años. Las primeras anotaciones son de 1992, cuando Bergoglio era obispo auxiliar de Buenos Aires. Las últimas tienen fecha del 18 de agosto de 2024, apenas unos meses antes de su muerte.

En sus páginas hay reflexiones sobre su vida, dudas personales, momentos de dificultad espiritual y experiencias que marcaron su camino religioso. También aparecen relatos de episodios místicos y referencias a ocasiones en las que Francisco aseguró haber visto al demonio.

Para Fernández, el libro permite conocer una faceta más íntima del pontífice argentino y acercarse a pensamientos que hasta ahora habían permanecido en privado. Después de completar el trabajo que Francisco le había encargado, el cardenal resumió el momento con una frase: “Aquí está. Te cumplí”.