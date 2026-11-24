La ley refiere a la obtención de la nacionalidad para descendientes de exiliados durante la Guerra Civil y Franquismo. La Argentina es uno de los países con más electores nuevos.

La ley de Nietos refiere a una vía para obtener la nacionalidad española, destinada a determinados descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

España celebrará las elecciones presidenciales general anticipadas el próximo 29 de noviembre y su Tribunal Supremo ratificó la suspensión cautelar del voto de determinadas personas con nacionalidad española, obtenida por la denominada “ ley de Nietos ”.

La medida, que se originó en un recurso presentado por los partidos Vox e Iustitia Europa , alcanza a quienes obtuvieron la nacionalidad mediante un mecanismo que presume el exilio de sus familiares sin exigir que acrediten documentalmente los motivos de su salida de España.

La decisión generó dudas sobre quiénes podrán votar , en particular entre quienes ya estaban inscriptos en el Censo Electoral de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA) .

La ley de Nietos refiere a una vía para obtener la nacionalidad española , destinada a determinados descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista . La legislación está contemplada en la ley de Memoria Democrática , en vigor desde el 20 de octubre de 2022.

En junio de 2026, el Gobierno español informó que más de 500.000 personas ya habían adquirido la nacionalidad, pero no todos se habían incorporado al CERA. La Argentina es el país con más nuevos electores a partir de la “ley de Nietos” , con una cifra mayor a los 80.000, según datos de la Oficina del Censo Electoral difundidos por Europa Press.

La Argentina es el país que más nuevos electores sumó a partir de la “ley de Nietos”, con más de 80.000 electores nuevos.

Sin embargo, el 8 de septiembre el Tribunal Supremo suspendió cautelarmente la inscripción al CERA de quienes adquirieron la nacionalidad española con la “ley de nietos” y el derecho a participar en “sucesivos procesos electorales” de quienes ya habían formalizado dicha inscripción, según explica el sitio de verificación de datos Maldita.es.

El organismo argumentó que el “incremento extraordinario en el número de electores inscritos en el CERA podría afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados”.

La suspensión se centra en quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la vía que permite presumir que los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 fueron exiliados, sin exigir que se acrediten los motivos políticos, ideológicos, religiosos o de orientación sexual.

¿Quiénes podrán votar en las elecciones del 29 de noviembre?

La suspensión cautelar no afecta automáticamente a todas las personas con nacionalidad a través de la “ley de Nietos”. Su alcance depende de la vía por la que accedieron y de las condiciones de su inscripción electoral.

Según explicó El País, podrán votar quienes estén inscriptos en el CERA y cuenten con una certificación de los registros consulares que acredite que sus familiares fueron exiliados por las razones citadas anteriormente.

En cambio, la medida cautelar alcanza a quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la presunción de exilio sin acreditar documentalmente los motivos de la salida de sus familiares. Esto incluye a personas que ya estaban inscriptas en el censo, si su inscripción se realizó por la vía cuestionada por el tribunal.

Las consultas correspondientes a la habilitación o no de la votación podrán realizarse presencialmente sin necesidad de cita previa en la sede del consulado en la Ciudad de Buenos Aires, en los días y horarios indicados en su sitio web. También es posible contactarse a [email protected] -poniendo “Elecciones 2026” como asunto del mail y agregando una copia del DNI o pasaporte- o por vía telemática mediante este link.