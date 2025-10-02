Catupecu Machu abrirá los shows de Guns N' Roses







La banda se presentará como telonera en el marco del tour “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things”. Tocarán el 17 y 18 de octubre.

La banda viene de presentarse en diversos festivales. @catupecumachuoficial

El grupo Catupecu Machu fue confirmada como la banda soporte para abrir los próximos shows de los Guns N' Roses en el Estadio Huracán el próximo 17 y 18 de octubre.

Será en el marco del tour “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things”, a 33 años de la primera visita de la banda estadounidense que ya lleva más de cuatro décadas de trayectoria.

Catupecu Machu abrirá los shows de Guns N' Roses La banda liderada por Fernando Ruíz Díaz, junto a Charlie Noguera en bajo y Nicolás ‘El Vikingo’ Meardi en batería, será la telonera de los dos shows de los Guns en la ciudad de Buenos Aires.

La formación actual, en formato trío, se presentará también en diciembre de este año en La Plata, luego de una década sin ir a la ciudad. Con más de 30 años de trayectoria, supo experimentar y reinventarse desde el rock y el metal hasta los matices electrónicos.

Guns N Roses.webp La banda tocará el próximo 17 y 18 de octubre.

Recientemente, pisaron fuerte en los escenarios del Festival Tribus en Santa Fe y en el Festival Cordillera en Colombia. El primer show, anunciado para el 17 de octubre, agotó sus entradas en apenas dos horas. La organización está a cargo de DF Entertainment, Ake Music y Mercury Concerts, que luego confirmaron una segunda fecha para el día siguiente. Guns N' Roses suma una segunda fecha en Argentina: cuándo y dónde comprar las entradas La legendaria banda liderada por Axl Rose, Slash y Duff McKagan anunció una gira por Latinoamérica que incluye 13 presentaciones repartidas entre Costa Rica, El Salvador, Colombia, Chile, Brasil, Perú, México y Argentina. Las entradas para el 18 de octubre estarán disponibles únicamente desde allaccess.com.ar desde el miércoles 25 de junio a las 10AM con cualquier forma de pago y en hasta 6 cuotas sin interés para clientes VISA BANCO NACIÓN. Precios de las entradas para los Guns N' Roses en Argentina Campo General + Acceso a Cabecera Luna $95000 + Service Charge

Campo Delantero $195000 + Service Charge

Tribuna Alcorta $240000 + Service Charge

Tribuna Mirave $240000 + Service Charge

