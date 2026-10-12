Gustavo Yankelevich habló por primera vez de la violencia que sufrieron sus nietos: "Franco me dijo que su papá lo desmayó a golpes"

El productor relató el maltrato físico que sufrieron los hijos de Romina Yan por parte de su padre, Darío Giordano. Además, recordó el proceso judicial para obtener su tenencia y destacó el rol de Cris Morena, quien advirtió que algo sucedía con los chicos.

Gustavo Yankelevich habló públicamente por primera vez este lunes sobre la violencia que sufrieron sus nietos Valentín y Franco durante su infancia a manos de Darío Giordano, según los testimonios que salieron a la luz en las últimas horas. El productor explicó por qué la familia mantuvo el caso en silencio durante doce años, mientras la Justicia definía la tenencia de los jóvenes.

“Si mediatizábamos este tema, los nenes no iban a lograr su objetivo, que era que me pudieran dar la tenencia a mí”, explicó, visiblemente emocionado. Según relató, los chicos querían contar lo que habían vivido desde el primer día, pero temían que hablar públicamente pudiera perjudicar el proceso judicial.

Durante la entrevista, Yankelevich destacó el papel de Cris Morena , abuela de los chicos y su expareja, quien fue la primera en advertir que algo no estaba bien. “Me habló a mí, me advirtió: ‘Está pasando algo raro, prestale atención a los chicos’”, recordó. En un principio pensó que se trataba de algo pasajero, pero con el tiempo comenzó a notar que la situación era cada vez más grave.

El productor recordó que Franco le había pedido irse a vivir con él, aunque todavía no le había contado que sufría agresiones. Cuando Gustavo habló con Darío Giordano para proponerle que el adolescente pasara una semana en su casa, recibió una respuesta tajante: “De ninguna manera, yo soy el dueño. Hasta los 18 años van a hacer lo que yo quiera”.

Ante esa reacción, decidió insistir para que su nieto le contara qué estaba pasando. Según relató, Franco le confesó que su padre lo había golpeado después de enterarse de que quería quedarse con su abuelo. “Cuando papá se enteró que yo te pedí a vos de ir una semana a tu casa, me cagó a trompadas, me desmayó a golpes ”, recordó Yankelevich que le dijo el adolescente.

El productor relató cómo sus nietos sufrieron maltrato físico por parte de su padre, Darío Giordano. Además, recordó el proceso judicial para obtener su tenencia y destacó el rol de Cris Morena, quien advirtió que algo sucedía con los chicos.

Con el tiempo, Valentín también comenzó a hablar sobre lo que sucedía en su hogar. Según el productor, ambos hermanos describían un cambio en el comportamiento de su padre cuando se quedaban solos con él: “Cuando ustedes vienen a casa es una persona y cuando se van y cierran la puerta aparece el monstruo”.

Cómo logró obtener la tenencia de sus nietos

La decisión de avanzar con una denuncia llegó después de que la madre de una amiga de Valentín alertara a Gustavo sobre lo que el joven le había contado. “Ahí dije: ‘Hasta acá llegamos’. No había más tiempo”, recordó.

Yankelevich explicó que retiró a los chicos de la escuela con autorización de su padre y los llevó a realizar la denuncia. Luego intervinieron la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema y la Defensoría Pública de Menores e Incapaces N.º 6.

Tras una primera autorización para que los hermanos permanecieran con él durante el fin de semana, la Justicia dispuso que quedaran bajo su cuidado durante tres meses. El productor también recordó que una médica le explicó que los movimientos oculares que él creía que eran un tic en Franco podían ser consecuencia de golpes en la cabeza.

“Estos son mis nietos, existen. No estamos hablando de ficción”, expresó, conmovido. Además, se refirió a Azul, la hermana menor de los jóvenes, y explicó que pidió que permaneciera con su padre porque, según afirmó, nunca había sido agredida por él.

Por último, Yankelevich sostuvo que decidió hablar públicamente para que otras familias conozcan los recursos institucionales disponibles ante situaciones de violencia. “Los chicos piden a gritos que los escuchen”, concluyó.

El emotivo posteo de Cris Morena tras el testimonio de su nieto

Tras las declaraciones de Valentín y Gustavo, Cris Morena publicó un mensaje en sus redes sociales junto a una fotografía familiar en la que aparece con su expareja y sus tres nietos: Valentín, Franco y Azul.

El posteo de Cris Morena.

“Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre: los amo”, escribió la productora, en un mensaje de apoyo a su familia tras la repercusión del testimonio. La publicación llegó después de que su nieto decidiera contar públicamente las agresiones que, según su relato, sufrió durante su infancia junto a Franco.