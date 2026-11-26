El festival Camping Bariloche confirma su edición 2027 con Dillom, Virus, Javiera Mena, Santiago Motorizado y más + Agregar ámbito en









Este año, el festival amplía su propuesta con dos sedes: una jornada inaugural en formato XL en la Sociedad Rural de Bariloche, el 7 de enero, y tres fechas en Cirse Club de Lago, a orillas del Nahuel Huapi, los días 14, 21 y 28 de enero.

El festival tendrá su quinta edición.

Hay festivales que encuentran su identidad en la música que programan. Otros, en los lugares donde suceden. Camping construyó la suya en el encuentro de ambas cosas. Con una historia ligada a los escenarios al aire libre y a la música independiente, el festival regresa a la Patagonia para celebrar su quinta edición, con una propuesta que amplía sus horizontes musicales y suma nuevos espacios para el encuentro.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El jueves 7 de enero, la Sociedad Rural de Bariloche se sumará por primera vez como sede de Camping, con una jornada inaugural en formato de festival encabezada por Dillom, una de las figuras más disruptivas de la escena musical actual. La fecha contará también con shows de Juana Rozas, Broke Carrey y Las Hermanas Trucco, el dúo oriundo de San Martín de los Andes que integró Fémina. Además, de la escena patagónica se suma Lumtz, músico ambient y productor nacido en Viedma y radicado en Bariloche, y Outro + Melodrumma, proyectos de electrónica experimental vinculados a Lago Puelo y El Bolsón. La jornada se extenderá hasta cerrar con una fiesta a cargo de Zuker.

A partir de la segunda fecha, Camping regresará a Cirse Club de Lago, donde tendrán lugar los tres encuentros restantes, en un marco particular entre el lago, las montañas y el bosque, conformando un paisaje de naturaleza y música en verano.

El jueves 14 de enero será el turno de Virus, banda mítica del rock argentino, que durante los años ochenta transformó con su sonido y estética la manera de entender la música. Esta fecha contará también con la presentación de Mesa Midi, proyecto de música electrónica barilochense.

El jueves 21 de enero, dos íconos de la música confluyen en una misma noche: Javiera Mena, figura central del pop electrónico latinoamericano, y Santiago Motorizado, cantante, compositor y líder de Él Mató, una de las figuras centrales de la música independiente latinoamericana.

Finalmente, el jueves 28 de enero, el cierre será una gran fiesta a cargo de Perras on The Beach, el regreso de la banda referente de la escena indie mendocina. La fecha contará también con Miss Lupe, fenómeno revelación de este año, cantante, DJ y productora de La Plata, que combina música electrónica, pop y performance. Más allá de los nombres que encabezan cada fecha, parte de la experiencia de Camping está en descubrir otros artistas y sonidos, en dejarse sorprender por una programación que invita a escuchar tanto lo conocido como aquello que todavía está por descubrirse. Programación de Camping Bariloche 2027 JUEVES 7 DE ENERO | SOCIEDAD RURAL DE BARILOCHE Dillom · Juana Rozas · Broke Carrey · Las Hermanas Trucco · Outro + Melodrumma · Lumtz, y fiesta final a cargo de Zuker. JUEVES 14 DE ENERO | CIRSE CLUB DE LAGO Virus · Mesa Midi. JUEVES 21 DE ENERO | CIRSE CLUB DE LAGO Javiera Mena · Santiago Motorizado. JUEVES 28 DE ENERO | CIRSE CLUB DE LAGO Perras on the Beach · MissLupe. Cómo y dónde comprar las entradas para Camping Bariloche 2027 Las entradas estarán disponibles a través de www.feverup.com, con distintas etapas de venta y beneficios especiales para residentes de la Patagonia.

Temas Festival

Bariloche

Música