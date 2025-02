Guy Pearce y una fuerte autocrítica sobre "Memento": qué dijo sobre su actuación en la película de Christopher Nolan

“Nunca lo había pensado antes, pero a principios de mes hice una sesión de preguntas y respuestas sobre Memento y decidí volver a ver la película. Pero mientras la proyectaban me di cuenta de que odio lo que hice”, añadió. “Y entonces, todo eso de que un ejecutivo de Warners es la razón por la que no volví a trabajar con Chris se vino abajo. Sé por qué no volví a trabajar con Chris: es porque no soy bueno en Memento”.