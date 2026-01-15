Hans Zimmer y Bleeding Fingers compondrán la nueva banda sonora de la serie "Harry Potter" de HBO + Seguir en









Zimmer ha compuesto bandas sonoras para más de 500 proyectos en todos los medios, que en conjunto han recaudado más de 28 mil millones de dólares en taquilla mundial.

El experimentado músico se suma a la nueva adaptación.

HBO anunció hoy que Hans Zimmer y el colectivo de compositores Bleeding Fingers compondrán la nueva banda sonora de la serie original de HBO, Harry Potter. La serie se estrenará en 2027 en HBO y en HBO Max.

“El legado musical de Harry Potter es un punto de referencia para compositores de todo el mundo, y estamos honrados de unirnos a un equipo tan extraordinario en un proyecto de esta magnitud. La responsabilidad es algo que Kara Talve, Ane Rozman y yo no tomamos a la ligera. La magia está a nuestro alrededor, muchas veces justo más allá de nuestro alcance, pero, como en el mundo de Harry Potter, basta con buscarla. Con esta banda sonora, esperamos acercar al público un poco más a ella, al mismo tiempo que honramos todo lo que vino antes”, afirmaron Hans Zimmer, Kara Talve y Ane Rozman.

La extensa trayectoria de Hans Zimmer Hans Zimmer ha compuesto bandas sonoras para más de 500 proyectos en todos los medios, que en conjunto han recaudado más de 28 mil millones de dólares en taquilla mundial. Zimmer ha sido galardonado con dos premios Oscar, tres Globos de Oro, cuatro Grammys, un American Music Award, siete nominaciones al Emmy y una nominación al Tony. Entre sus trabajos más destacados se encuentran Dune: Parte Uno y Parte Dos, Top Gun: Maverick, 007: Sin Tiempo para Morir, Interestelar, la trilogía Batman: El Caballero de la Noche, El Origen, El Último Samurai, Gladiador, Thelma & Louise y F1: La Película.

Bleeding Fingers Music es un colectivo de compositores excepcionales, sonoramente diverso, ganador del premio Emmy y nominado al Grammy y al BAFTA, que crea bandas sonoras originales de altísimo nivel para cine, televisión y medios multimedia. Cofundada por Hans Zimmer, Russell Emanuel y Steven Kofsky, Bleeding Fingers se guía por el principio de que la colaboración es el catalizador de la innovación, y de que la música extraordinaria surge al empoderar a los artistas para ser aventureros, experimentales y creativamente generosos.

Una producción de HBO, en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television, la serie está escrita por Francesca Gardiner, quien también se desempeña como productora ejecutiva junto a Mark Mylod, quien además dirige múltiples episodios. También son productores ejecutivos J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, a través de Brontë Film and TV, y David Heyman, de Heyday Films.