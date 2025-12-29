Cómo será el proyecto del Gobierno para reconvertir los planes sociales en 2026

El Ministerio de Capital Humano lanzará el 6 de enero una prueba piloto que busca transformar los planes sociales en formación laboral con vouchers educativos y control unificado.

El Gobierno pondrá en marcha el 6 de enero un programa piloto para reconvertir los planes sociales en un sistema de capacitación laboral orientado a la empleabilidad. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Capital Human o, apunta a reemplazar transferencias monetarias por formación profesional y servirá como base para una implementación más amplia a partir de 2026.

La propuesta oficial busca transformar el programa Volver al Trabajo (VAT) , que alcanza a más de 900.000 beneficiarios que actualmente perciben $78.000 mensuales , en un esquema de vouchers educativos destinados a capacitación y certificación profesional. Si bien el programa ya se encuentra habilitado , el inicio de enero marcará la primera prueba concreta del nuevo modelo.

En paralelo, la cartera que conduce Sandra Pettovello evalúa una reorganización integral de las asignaciones sociales. Entre las alternativas en estudio figura la unificación de la A signación Universal por Hijo (AUH), la asignación por embarazo, el Plan Mil Días y la Tarjeta Alimentar en una AUH Familiar, con el objetivo de simplificar el sistema y mejorar el control del gasto social.

El plan piloto alcanzará inicialmente a 20 beneficiarios del programa Volver al Trabajo , seleccionados por el Ministerio de Capital Humano. Los participantes cursarán dos módulos de ocho clases durante un período de dos meses y, al finalizar, obtendrán un título profesional de pintura de obra. En esta etapa inicial, no está previsto que dejen de percibir su haber mensual.

El Ministerio de Capital Humano pondrá en marcha el 6 de enero una prueba piloto para transformar los planes sociales en programas de capacitación laboral.

Los cursos combinarán contenidos teóricos y prácticos e incluirán la provisión de materiales de estudio y de trabajo. La capacitación estará a cargo de Sinteplast, una de las primeras empresas privadas en sumarse al proyecto. Para acceder a la certificación, los alumnos deberán cumplir con al menos el 70% de asistencia.

La intención oficial es que, en lugar de recibir dinero de manera permanente, los beneficiarios del VAT accedan a herramientas de formación que les permitan mejorar su inserción laboral mediante títulos profesionales con aval del sector productivo.

Dónde se dictarán los cursos y cómo se ampliará el programa

El programa se desarrollará en el Centro de Formación Capital Humano, ubicado en el Predio Garrigós, en el barrio porteño de La Paternal. El espacio inició en marzo un proceso de restauración y puesta en valor, con apoyo de la Bolsa de Comercio, para adecuarlo a las nuevas funciones educativas.

Desde el equipo de Pettovello esperan que la experiencia piloto sirva como modelo para extender la iniciativa a municipios y provincias de todo el país, con el objetivo de escalar el programa durante 2026.

Pettovello Capital Humano.jpg El plan piloto alcanzará inicialmente a 20 beneficiarios del programa Volver al Trabajo, que cursarán módulos de formación profesional sin dejar de percibir su haber.

Control de datos y reorganización de la asistencia social

En paralelo, el Ministerio de Capital Humano avanza en el desarrollo del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), que permitirá centralizar indicadores del área social y conocer cuántas asignaciones recibe cada hogar. La Secretaría de Innovación trabaja en una nube segura para alojar datos sensibles que se cruzarán con información de ANSES, Renaper, ARCA, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Energía.

Entre los principales subproductos del nuevo esquema figuran el Registro Único de Beneficiarios (RUB) y el Registro Social de Hogares (RSH), herramientas que buscarán mejorar la focalización de la asistencia y responder a situaciones excepcionales.

Durante 2024, el Gobierno ya avanzó en la reconversión del programa Potenciar Trabajo, que concentraba cerca de 1.300.000 beneficiarios y fue dividido en Volver al Trabajo y el Programa de Acompañamiento Social. Además, se eliminó la contraprestación laboral obligatoria, con el objetivo de reducir la intermediación de los movimientos sociales y avanzar hacia un sistema de asistencia directa.