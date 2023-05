Henry Cavill, Jake Gyllenhaal y Eiza González protagonizaran la nueva película de Guy Ritchie

La película verá a Ritchie volver a formar equipo con Cavill, Gyllenhaal y Gonzalez después de colaboraciones recientes. El nuevo proyecto llega inmediatamente después del estreno en Estados Unidos en abril de la película de acción The Covenant, que recibió una buena acogida por parte de la crítica, protagonizada por Gyllenhaal. Además el director acaba de terminar la película estelar de la Segunda Guerra Mundial The Ministry of Ungentlemanly Warfare con Cavill y González entre el elenco. Cavill también se asoció con el director de Sherlock Holmes y Aladdin en The Man From UNCLE.