Martin Garrix en Argentina: cómo y dónde conseguir las entradas para el show del famoso DJ

El DJ proveniente de Países Bajos llegará a Buenos Aires para realizar su único y exclusivo show en Argentina en el Movistar Arena, el día 16 de mayo.

El DJ y productor holandés Martin Garrix, multiplatino y líder en global hits de electrónica, anunció su gira “Martin Garrix Americas Tour”, la más grande y ambiciosa hasta la fecha, por todo el continente americano. Garrix llegará a Buenos Aires para realizar su único y exclusivo show en Argentina en el Movistar Arena, el día 16 de mayo.

La gira, que recorrerá 16 ciudades, comenzará el 1° de mayo de 2026 en Dallas, Texas, y llevará la enérgica y mundialmente reconocida producción de Martin Garrix Live in concert a los principales mercados del continente.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Martin Garrix en Argentina Los tickets se encuentran a la venta en Movistar Arena/Martin Garrix. Los clientes Santander Visa, cuentan con el beneficio de 6 cuotas sin interés.

image En el anuncio de la gira, Garrix compartió: «Esta es sin duda la gira más grande que he anunciado: 16 ciudades de Norteamérica y Sudamérica con la experiencia completa de Garrix in concert. ¡Estoy deseando volver y verlos a todos en 2026!».

Con una producción vanguardista y la energía inigualable que lo ha convertido en uno de los DJs más importantes del mundo, Martin Garrix Americas Tour promete ser una de las giras de electrónica en vivo más exitosas del año.

Este anuncio se produjo tras el reciente lanzamiento de su aclamado EP “ORIGO”, un poderoso regreso a sus raíces musicales y el capítulo final de su etapa centrada en los clubes. El proyecto cuenta con una lista estelar de colaboradores, entre ellos Citadelle, AFROJACK, David Guetta y Amel, R3HAB ySkytech, Arcando, Armin van Buuren, Alesso, Matisse y Sadko, entre otros. Recientemente, Garrix actuó en el Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas y en una electrizante actuación de tres noches en el icónico Anfiteatro Red Rocks, invitó a Afrojack, Alesso, Kapuchon, Marshmello y Mesto como teloneros, convirtiéndolo en uno de los momentos más destacados de la música electrónica del último año. Martin interpretó sus propios solo sets y también sesiones B2B con Alesso y con Marshmello.