La inteligencia artificial de la famosa plataforma financiera se basó en diferentes factores técnicos y comportamiento de precios de las acciones.

La inteligencia artificial (IA) de Investing Pro , una de las mayores plataformas de información financiera a nivel mundial, realizó una selección de las acciones que tienen más potencial de cara a este 2026 .

Para elegir las acciones, la IA de Investing Pro se basó en diferentes factores técnicos, recomendaciones de compra y venta de especialistas de Wall Street y comportamiento de precios históricos.

En concreto, el sistema destacó a United Parcel Service (UPS), Booking (BKNG), Adobe (ADBE) y ServiceNow (Now) .

Según la inteligencia artificial de Investing Pro, United Parcel Service , una de las mayores empresas de logística y paquetería global, es una de las opciones preferidas para este año.

La sociedad mostró un comportamiento bursátil moderadamente positivo en los últimos 12 meses, aunque por debajo del índice de referencia S&P 500. El retorno total de las acciones fue de alrededor de 7,5% en el último año .

El año bursátil estuvo marcado por una mezcla de resultados corporativos sólidos y desafíos operativos. UPS reportó ingresos y ganancias que superaron estimaciones en varios trimestres, reforzando expectativas de eficiencia operativa y control de costos pese a la disminución de volúmenes con clientes clave como Amazon.

Una famosa inteligencia artificial de finanzas eligió las mejores acciones para este 2026: cuáles son

No obstante, las acciones también sufrieron presiones en varios momentos debido al bajo desempeño general del sector logístico y a la necesidad de reestructuración interna, incluyendo recortes de personal y cierre de instalaciones para mejorar márgenes.

Más empresas favoritas

Por otra parte, se habló de Booking Holdings, la gigante de agencias de viajes online, que mostró un rendimiento bursátil mixto en el último año. Su retorno total en 12 meses fue cercano a neutral o ligeramente negativo (entre -6% y -0,3%).

Aunque el precio de la acción tuvo altibajos y se movió por debajo de máximos recientes, la empresa continúa beneficiándose de una demanda global de viajes robusta, con resultados trimestrales que a menudo superaron las expectativas y crecimiento en reservas y habitaciones reservadas.

En el transcurso del año, la acción mostró volatilidad, reflejando tanto la fortaleza del negocio subyacente como la sensibilidad a la percepción del mercado sobre el crecimiento futuro.

A su vez, la inteligencia artificial de Investing Pro mencionó el caso de Adobe, referente global en software creativo y digital, que tuvo un desempeño bursátil negativo bastante marcado en el ciclo de los últimos 12 meses.

El retorno total ajustado fue de aproximadamente -38% en el último año, en un contexto de preocupaciones del mercado por la velocidad de monetización de sus inversiones en IA y ajustes a expectativas de crecimiento, a pesar de buenos resultados en ingresos y mejoras en algunas métricas operativas.

La última destacada fue ServiceNow, la importante firma de software de gestión de servicios empresariales, que tiene uno de los peores desempeños bursátiles entre las grandes tecnológicas en el último año.

Datos de mercado muestran que su retorno total ajustado fue cercano al -40% en los últimos 12 meses. No obstante, la confianza está en lo que ocurra este 2026.