La Academia anunció medidas disciplinarias contra Will Smith

En un primer momento, en especial los televidentes, se presumió que se trataba de una broma guionada; sin embargo, la furibunda exclamación de Smith: “Take the name of my wife out of your fucking mouth” (“No menciones a mi mujer con tu puta boca”) dio la pauta de que todo iba en serio. La cadena ABC, en los EE. UU., censuró con un pitido la expresión “fucking”, pero en TNT se oyó con toda claridad.