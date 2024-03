"House of the Dragon" confirma la fecha de estreno y presenta dos tráilers de su segunda temporada







House of the Dragon sucede unos 200 años antes de los eventos en “Game of Thrones” y cuenta la historia de la Casa Targaryen.

Por primera vez, hay dos tráilers enfrentados para anticipar la temporada de House of the Dragon.

La segunda temporada de la serie original de HBO House of the Dragon se estrenará el domingo 16 de junio a las 21 (ET) en HBO y por streaming en Max. La segunda temporada constará de ocho episodios y cada domingo se debutará uno nuevo.

Francesca Orsi, vicepresidenta Ejecutiva de programación y responsable de las películas y series dramáticas originales de HBO, debutó por primera vez los trailers “rivales” en el evento Series Mania en Lille, Francia, este jueves como parte del anuncio de WBD sobre la llegada de Max a Europa a partir del 21 de mayo.

De qué trata la segunda temporada de House of the Dragon Westeros está al borde de una sangrienta guerra civil entre los Consejos Verde y Negro luchando por el Rey Aegon y la Reina Rhaenyra respectivamente. Cada lado cree que le corresponde el Trono de Hierro, en los trailers Verde y Negro se reflejan estas dos perspectivas en mitades separadas, pero que complementan la misma historia. Ahora “Decide tu bando” dentro de la Casa Targaryen mientras el reino se fractura en esta segunda temporada.

Trailer Oficial Negro _ La Casa del Dragón - Temporada 2 _ Max.mp4 El elenco de esta segunda temporada incluye a Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans. También regresan a esta temporada los actores Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall y Matthew Needham. Para esta nueva temporada se han unido los actores: Clinton Liberty (Addam of Hull), Jamie Kenna (Ser Alfred Broome), Kieran Bew (Hugh), Tom Bennett (Ulf), Tom Taylor (Lord Cregan Stark), Vincent Regan (Ser Rickard Thorne), Abubakar Salim (Alyn of Hull), Gayle Rankin (Alys Rivers), Freddie Fox (Ser Gwayne Hightower) y Simon Russell Beale (Ser Simon Strong). Basada en “Fuego y sangre” de George R.R. Martin, Martin es co-creador y productor ejecutivo junto con Ryan Condal, quien también es showrunner. Los productores ejecutivos de esta nueva temporada son Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere y Vince Gerardis. La primera temporada de House of the Dragon y todas las temporadas de Game of Thrones están disponibles en Max.