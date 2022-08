House of the Dragon: el segundo episodio fue más visto que el primero

El viernes, el programa obtuvo una renovación anticipada para la temporada 2, momento en el que HBO dijo que la audiencia del estreno había aumentado a 20 millones. Ahora, la red dice que ese número se acerca a los 25 millones.

La audiencia de House of the Dragon no se ha acercado a la temporada 8 de Game of Thrones, que fue vista por 17,9 millones cuando se estrenó y 10,3 millones con su segundo episodio. Sin embargo, mientras Game of Thrones se convirtió en la serie más vista de HBO de todos los tiempos a lo largo de sus ocho años al aire, los éxitos más recientes de la cadena con menos años de "fandom" son una comparación más justa con el comienzo de House of the Dragon. Por ejemplo Euphoria se encuentra en la parte superior de esa lista, ya que se convirtió oficialmente en el segundo mayor éxito de HBO en la historia en febrero durante su segunda temporada.

El episodio 2 de la temporada 2 de Euphoria atrajo a 2,6 millones de espectadores, un 292 % menos que "El Príncipe Canalla”, el episodio 2 de House of the Dragon. De hecho, ambos episodios de la serie basada en la novela Fuego & Sangre de George R. R. Martin hasta ahora han superado la audiencia de cualquier episodio individual de Euphoria, que alcanzó un máximo de 6,6 millones en su final de temporada 2.