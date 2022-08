HBO confirmó que House of the Dragon tendrá segunda temporada

La renovación llega después de que se conociera la noticia de los récords de audiencia que tuvo el estreno de la serie de precuela de Game of Thrones. House of the Dragon debutó el domingo 21 de agosto ante la audiencia más grande para cualquier nueva serie original en la historia de HBO. El primer episodio ya ha sido visto por más de 20 millones de espectadores en plataformas lineales, On Demand y HBO Max en los EE. UU., según una combinación de datos de Nielsen y datos propios.