House of the Dragon: uno de sus creadores anunció que deja la serie

La producción ha contratado a otro aclamado veterano de GoT, Alan Taylor, para que se desempeñe como productor ejecutivo y dirija múltiples episodios en la segunda temporada.

“Trabajar dentro del universo de Thrones durante los últimos años ha sido un honor y un privilegio, especialmente pasar los dos últimos con el increíble elenco y equipo de House of the Dragon”, dijo Sapochnik en un comunicado.

“Estoy muy orgulloso de lo que logramos con la primera temporada y encantado por la reacción entusiasta de nuestros espectadores. Fue increíblemente difícil decidir seguir adelante, pero sé que es la elección correcta para mí, personal y profesionalmente. Sin embargo, mientras lo hago, me consuela profundamente saber que Alan se unirá a la serie. Es alguien a quien conozco y respeto desde hace mucho tiempo, y creo que esta preciosa serie no podría estar en mejores manos. Estoy muy contento de seguir siendo parte de HBO y la familia de House of the Dragon y, por supuesto, le deseo a Ryan y a su equipo éxito y todo lo mejor en la segunda temporada y más allá”.

image.png Miguel Sapochnik en el set de House of the Dragon.

Taylor dijo: “Es un placer y un honor estar de vuelta en HBO, sumergiéndome en el mundo de los Targaryen. Espero trabajar en estrecha colaboración con Ryan a medida que House of the Dragon crece en su segunda temporada. Ryan, Miguel y George han puesto en marcha una historia extraordinaria, en un mundo rico y fascinante. Regresar a Westeros será una gran tarea y espero con ansias el desafío”.

HBO agregó: “Miguel Sapochnik ha realizado un trabajo increíble en la primera temporada de House of the Dragon , estableciendo su aspecto y sensación característicos. Esta serie simplemente no podría haberse ensamblado de la manera en que lo hizo sin él. Si bien nos hubiera encantado que Miguel continuara en el mismo rol, estamos encantados de contar con su colaboración continua en esta nueva capacidad creativa. Mirando hacia el futuro, hemos tenido una relación de décadas con Alan Taylor, y estamos encantados de que se una a Ryan y al talentoso equipo”.

El movimiento se produce inmediatamente después del estreno de House of the Dragon, la serie dirigida por Sapochnik, logró 25 millones de espectadores en su primera semana desde su lanzamiento y ayudó a que la precuela de Game of Thrones se renueve rápidamente para una segunda temporada.

House of the Dragon estrena capítulos nuevos todos los domingos a las 22hs por HBO y HBO Max.