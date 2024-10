Hugh Jackman y Kate Hudson protagonizarán la película musical "Song Sung Blue"

Focus desarrolló el proyecto y posee los derechos mundiales de la película. Universal Pictures International se encargará de la distribución internacional del estudio.

Jackman, que acaba de cumplir 56 años, protagonizó recientemente Deadpool y Wolverine (2024) junto a Ryan Reynolds. El actor también realizará una serie de 12 conciertos en el Radio City Music Hall en 2025. Otros dos proyectos próximos del actor incluyen Three Bags Full: A Sheep Detective Movie y The Death of Robin Hood.

Próximamente veremos a Hudson en Running Point de Mindy Kaling, una serie de comedia sobre un equipo de baloncesto, en la que Hudson interpretará a la presidenta de una franquicia legendaria de baloncesto. También apareció recientemente en Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022) de Rian Johnson.