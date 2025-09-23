Disney+ sigue ampliando su catálogo con propuestas que sorprenden al público por su variedad y calidad. A la ya sólida oferta de producciones familiares y de Marvel o Star Wars, ahora se suma una película que rompe con los moldes y lleva el terror psicológico y la ciencia ficción a otro nivel, ideal para quienes buscan emociones fuertes.
Disney sorprende con una gran apuesta: la película de terror psicológico y ciencia ficción que te dejará helado
La plataforma incluyó en su catálogo una película de suspenso que supo asustar a los espectadores durante años.
-
Disney+ presentó el tráiler de la nueva versión de la película "La mano que mece la cuna"
-
Disney arrasa con la secuela de una de las películas más exitosas del cine de ciencia ficción
Se trata de “La cura siniestra”, dirigida por Gore Verbinski y estrenada en 2016. Con una duración de casi dos horas y media, el filme está protagonizado por Dane DeHaan, acompañado por Mia Goth y Jason Isaacs, entre otros. Una propuesta inquietante que combina misterio, ciencia ficción y un despliegue visual impactante.
De qué trata La cura siniestra, la oscura película de Disney
La historia sigue a Lockhart, un joven corredor de bolsa de Wall Street que es enviado a los Alpes Suizos para traer de regreso al CEO de su compañía. El directivo se encuentra internado en un lujoso pero misterioso centro de bienestar del que, según cuentan, nadie quiere irse.
Al llegar, Lockhart descubre que los huéspedes del sanatorio parecen atrapados por una extraña fuerza y que el lugar guarda secretos tan oscuros como macabros. A medida que avanza en su investigación, el protagonista se adentra en un ambiente cada vez más perturbador donde nada es lo que parece y la línea entre la realidad y la locura se vuelve difusa.
Disney+: tráiler de La cura siniestra
Disney+: elenco de La cura siniestra
- Dane DeHaan (Lockhart)
- Mia Goth (Hannah)
- Jason Isaacs (Dr. Volmer)
- Harry Groener (Pembrooke)
- Celia Imrie (Victoria Watkins)
- Adrian Schiller (Deputy Director)
Dejá tu comentario