Disney sorprende con una gran apuesta: la película de terror psicológico y ciencia ficción que te dejará helado







La plataforma incluyó en su catálogo una película de suspenso que supo asustar a los espectadores durante años.

La nueva película de terror de Disney+ que asusta a todos.

Disney+ sigue ampliando su catálogo con propuestas que sorprenden al público por su variedad y calidad. A la ya sólida oferta de producciones familiares y de Marvel o Star Wars, ahora se suma una película que rompe con los moldes y lleva el terror psicológico y la ciencia ficción a otro nivel, ideal para quienes buscan emociones fuertes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de “La cura siniestra”, dirigida por Gore Verbinski y estrenada en 2016. Con una duración de casi dos horas y media, el filme está protagonizado por Dane DeHaan, acompañado por Mia Goth y Jason Isaacs, entre otros. Una propuesta inquietante que combina misterio, ciencia ficción y un despliegue visual impactante.

La cura siniestra La terrorífica película que incluyó Disney + en su catálogo.

De qué trata La cura siniestra, la oscura película de Disney La historia sigue a Lockhart, un joven corredor de bolsa de Wall Street que es enviado a los Alpes Suizos para traer de regreso al CEO de su compañía. El directivo se encuentra internado en un lujoso pero misterioso centro de bienestar del que, según cuentan, nadie quiere irse.

Al llegar, Lockhart descubre que los huéspedes del sanatorio parecen atrapados por una extraña fuerza y que el lugar guarda secretos tan oscuros como macabros. A medida que avanza en su investigación, el protagonista se adentra en un ambiente cada vez más perturbador donde nada es lo que parece y la línea entre la realidad y la locura se vuelve difusa.

Disney+: tráiler de La cura siniestra Embed - La Cura Siniestra | Trailer Subtitulado | Sólo en Cines Disney+: elenco de La cura siniestra Dane DeHaan (Lockhart)

Mia Goth (Hannah)

Jason Isaacs (Dr. Volmer)

Harry Groener (Pembrooke)

Celia Imrie (Victoria Watkins)

Adrian Schiller (Deputy Director)

Temas Disney

Películas