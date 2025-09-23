Disney+ presentó el tráiler de la nueva versión de la película "La mano que mece la cuna"







El thriller psicológico protagonizado por Mary Elizabeth Winstead y Maika Monroe, y dirigido por Michelle Garza Cervera, estrena el 19 de noviembre.

Llega una nueva versión de "La mano que mece la cuna".

Ya se encuentra disponible el escalofriante tráiler de la nueva película de 20th Century Studios La mano que mece la cuna, una inquietante reinterpretación moderna del clásico del cine. El thriller psicológico dirigido por Michelle Garza Cervera y protagonizado por Mary Elizabeth Winstead y Maika Monroe estrena el 19 de noviembre exclusivamente en Disney+ en Latinoamérica.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según declaraciones para el portal Empire, para Cervera, el film de 1992 es una "película legendaria", pero decidió no volver a verla una vez que se unió al proyecto, creyendo que "esa es la mejor manera de honrar una película como cineasta". Afirma firmemente que, si bien su nueva versión respeta la original, empezar de cero también le dio la oportunidad de "construir una historia completa, personajes y temas que se sostienen por sí mismos".

De qué tata La mano que mece la cuna Mary Elizabeth Winstead interpreta a Caitlin Morales, una madre de clase alta que vive en los suburbios y que lleva a su casa a una nueva niñera, Polly Murphy (Maika Monroe), solo para descubrir que no es quien dice ser.

La mano que mece la cuna Tráiler Subtitulado Disney+ - Star Latinoamérica (720p, h264)

Completan el elenco protagónico Raúl Castillo, Martin Starr, Mileiah Vega, Riki Lindhome y Shannon Cochran. La mano que mece la cuna está escrita por Micah Bloomberg, basada en un guion de Amanda Silver.

Michael Schaefer, Mike LaRocca y Ted Field son los productores, mientras que Michael Napoliello, Maria Frisk y Seth William Meier se desempeñan como productores ejecutivos.

Temas Disney

Películas